Arbetsledare park utemiljö
2026-02-20
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Vi söker en Arbetsledare till vår fastighetsgrupp
Du kommer att ha ansvar för kontakter med förvaltare och de som hyr fastigheter av kommunen exempelvis skolgårdar, förskolor och äldreboenden.
Vi har i uppdrag att drifta utemiljöerna och jobbar med gräsklippning, häckklippning, skötsel av lekytor samt mycket mera.
Ett roligt jobb med många utmaningar. Vi jobbar med att bli mer digitala och det är ett måste att du har ett intresse för att utveckla den delen.
Du kommer ingå i en grupp tillsammans med 2 arbetsledare och parkchef, det är av stor vikt att vi kan samarbeta och kommunicera i såväl små som stora frågor. Parkens personal sköter drift och underhåll av de gröna delarna i Lidköpings kommun. Vi har även hand om gång- och cykelvägarna i kommunen och ser gärna att du deltar som arbetsledare i vinterväghållningen. Eftersom vi är en serviceförvaltning är det viktigt att du är flexibel då våra arbetsuppgifter ibland ändras när problem uppstår på olika håll.Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Du leder och fördelar arbetet i ett lag som har mycket kunskap och erfarenhet, vintertid styr du 7 personal och under säsong har du 12 personer. Mycket av ditt arbete utförs vid dator eller telefon. Platsbesök tillsammans med driftpersonal och verksamheter är nödvändigt för att du ska kunna ha överblick. Du kommer få möjlighet att fortsätta bygga lag och skapa rutiner som på sikt förbättrar och förenklar skötsel.
Vem är du?
Vi ser gärna att du har en grön utbildning i botten eller att du har praktisk erfarenhet ifrån grönytebranschen. Du har jobbat med människor och tycker det är roligt att utvecklas och att lyfta andra. Du tycker om drift och att hitta förbättringsmöjligheter.
Kan du maskiner? har erfarenhet av upphandling? vill du jobba med arbetsmiljö? tillståndsansökningar till länsstyrelsen? har du andra specialkompetenser som du tror kan vara till nytta för oss?
Krav för tjänsten: B-körkort, erfarenhet av arbetsledning och god social kompetens
Övrigt
Du kommer att behöva lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister eftersom vi jobbar med skötsel av kommunala fastigheter som t.ex. skolor och äldreboenden
Vi vill att du förklarar i ditt personliga brev varför just du är rätt person för denna tjänst då stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vänta inte för länge med att söka tjänsten om du känner dig kallad, intervjuer hålls löpande.
Provanställning 6 månader kan komma att tillämpas för tjänsten.
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
och http://www.livetiskaraborg.se Ersättning
