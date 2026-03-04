Arbetsledare med utökat ansvar till SöS
2026-03-04
Som arbetsledare på Sodexo är du en mångsysslare och möjliggörare. Du kommer att leda medarbetare som är experter på städning, samt säkerställa en säker arbetsmiljö och produktivitet i ditt team. Ditt ledarskap och din känsla för hög servicenivå sprider glädje och bidrar till en bättre vardag.
Vill du vara en del av något större? Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt - då är du välkommen till Sodexo!
Vi söker nu en driven, serviceinriktad och engagerad arbetsledare till ett av våra största uppdrag inom hälso- och sjukvården i Stockholmsområdet, vid Södersjukhuset. I denna roll får du en central position där du bidrar till patientsäkerhet genom att säkerställa städning av högsta standard. Med utökat ansvar får du möjligheten att vid behov agera platschef och därmed också helhetsansvaret för uppdraget. Du leder således verksamheten framåt med fokus på rätt leverans, motiverade kollegor och förstklassig service.
Du hjälper till på riktigt att skapa en trygg och hygienisk miljö för både patienter och vårdpersonal - ett arbete som verkligen gör skillnad varje dag.
Vad du kommer att jobba med:
• Övergripande ansvar för driften inom ditt arbetsledarområde
• Leda och fördela arbetet för team på 30-35 personer
• Ansvar för storstäd och golvvård
• Ansvara för resultat, personal och utveckling av verksamheten
• Säkerställa att kunden får överenskommen kvalitet
• Bygga och upprätthålla goda relationer med kund, beställare och kollegor
Vi söker dig som har:
• Gymnasieutbildning eller motsvarande
• Arbetat på sjukhus i arbetsledning eller som biträdnade platschef i minst 3-5 år.
• Utbildning inom arbetsledning eller annat ledarskap
• Erfarenhet av att utföra eller utbilda inom områden såsom operationsstäd, smittstäd etc.
• Starka datorkunskaper och god vana av att arbeta i administrativa system
• Pryl, SRY eller likvärdig utbildning
• God kunskap om svensk arbetsrätt och ett starkt kund- och verksamhetsfokus
• Driv och målmedvetenhet samt förmåga att utveckla både medarbetare och verksamhet
• Mycket goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Meriterande är Insta 800, nivå 3 samt Dansk hygienstandard
Om tjänsten
Omfattning: Heltid, vardagar och helger enligt schema
Anställningsform: Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Erik Gund på erik.gund@sodexo.com
Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Din ansökan vill vi ha senast 31/3-2026. Intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För denna tjänst kommer vi att genomföra en bakgrundskontroll på slutkandidat i samarbete med en extern leverantör. Slutkandidaten kommer att informeras och behöva lämna sitt samtycke innan det att bakgrundskontrollen genomförs.
Vad vi erbjuder
Utöver en spännande tjänst och härliga kollegor erbjuder vi dig bland annat:
• Tillgång till löpande utbildning och utvecklingsprogram
• Möjligheter att växa inom företaget
• Stort fokus på hälsa och säkerhet
• Volontärarbete på betald arbetstid
Mer om Sodexo och vilka vi är
• Vårt syfte, hållbarhetsarbete och våra tjänster
• Medarbetarsidorna Mitt Sodexo
Välkommen att bli en del av Sodexo-teamet!
Tillsammans skapar vi en ren och trygg miljö som gör skillnad - varje dag.
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Ersättning
