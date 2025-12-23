Arbetsledare lokalvård
2025-12-23
Vill du ta nästa steg i din karriär inom lokalvård och arbetsledning?
Nu har du chansen att bli en del av KS Städ & Fönsterputs AB - ett branschledande städ- och underhållsföretag som sätter kvalitet, service och kundnöjdhet i första rummet.
Vi växer stadigt och söker nu en erfaren och driven arbetsledare inom lokalvård med fokus på trappstäd, kontorsstäd, fönsterputs, hemstäd och flyttstäd. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera ledarskap, planering och praktiskt arbete i en central roll med stort ansvar och stor frihet.
Om rollen
Som arbetsledare inom lokalvård ansvarar du för både drift och personal i ett växande verksamhetsområde. Du leder ett engagerat team och ser till att våra uppdrag utförs med hög kvalitet, effektivitet och servicekänsla.
Rollen kombinerar operativt arbete ute på plats med administrativa uppgifter som planering, bemanning, kundkontakt och uppföljning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera, leda och följa upp arbetet inom trappstäd, kontorsstäd, fönsterputs, hemstäd och flyttstäd
Introducera och coacha nya medarbetare samt följa upp kvalitet i utfört arbete
Säkerställa att scheman, rutiner och kundavtal följs
Genomföra kundmöten och kvalitetskontroller
Ta fram offerter, planera resurser och hantera enklare budget- och kostnadsuppföljning
Bidra till en positiv arbetsmiljö och ett starkt teamarbete
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av lokalvård, gärna med SRY- eller PRYL-utbildning
Har tidigare erfarenhet av arbetsledning inom städ eller liknande verksamhet
Är självgående, strukturerad och resultatinriktad
Har god kommunikativ förmåga och trivs i kundkontakter
Är van att arbeta i digitala system och har förståelse för schemaläggning, ekonomi och personalfrågor
Har B-körkort och god körvana
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
E-post: CV@ksstad.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
