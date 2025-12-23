Arbetsledare lokalvård

KS Städ & Fönsterputs Almvik AB / Städarjobb / Malmö
2025-12-23


Visa alla städarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos KS Städ & Fönsterputs Almvik AB i Malmö, Hörby, Helsingborg, Laholm, Osby eller i hela Sverige

Vill du ta nästa steg i din karriär inom lokalvård och arbetsledning?
Nu har du chansen att bli en del av KS Städ & Fönsterputs AB - ett branschledande städ- och underhållsföretag som sätter kvalitet, service och kundnöjdhet i första rummet.
Vi växer stadigt och söker nu en erfaren och driven arbetsledare inom lokalvård med fokus på trappstäd, kontorsstäd, fönsterputs, hemstäd och flyttstäd. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera ledarskap, planering och praktiskt arbete i en central roll med stort ansvar och stor frihet.
Om rollen
Som arbetsledare inom lokalvård ansvarar du för både drift och personal i ett växande verksamhetsområde. Du leder ett engagerat team och ser till att våra uppdrag utförs med hög kvalitet, effektivitet och servicekänsla.
Rollen kombinerar operativt arbete ute på plats med administrativa uppgifter som planering, bemanning, kundkontakt och uppföljning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera, leda och följa upp arbetet inom trappstäd, kontorsstäd, fönsterputs, hemstäd och flyttstäd

Introducera och coacha nya medarbetare samt följa upp kvalitet i utfört arbete

Säkerställa att scheman, rutiner och kundavtal följs

Genomföra kundmöten och kvalitetskontroller

Ta fram offerter, planera resurser och hantera enklare budget- och kostnadsuppföljning

Bidra till en positiv arbetsmiljö och ett starkt teamarbete

Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av lokalvård, gärna med SRY- eller PRYL-utbildning

Har tidigare erfarenhet av arbetsledning inom städ eller liknande verksamhet

Är självgående, strukturerad och resultatinriktad

Har god kommunikativ förmåga och trivs i kundkontakter

Är van att arbeta i digitala system och har förståelse för schemaläggning, ekonomi och personalfrågor

Har B-körkort och god körvana

Behärskar svenska i tal och skrift

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
E-post: CV@ksstad.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsledare lokalvård".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
KS Städ & Fönsterputs Almvik AB (org.nr 556878-8730)
Gottorpsvägen 58D (visa karta)
218 45  VINTRIE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9662734

Prenumerera på jobb från KS Städ & Fönsterputs Almvik AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos KS Städ & Fönsterputs Almvik AB: