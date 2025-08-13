Arbetsledare Installation Förbifart Stockholm
Nu har du chans att få vara med på en unik och spännande resa tillsammans med oss i rollen som Arbetsledare inom Förbifart Stockholm! Förbifart Stockholm är en av de längsta tunnlarna för biltrafik i världen. Eltel är en samarbetspartner till Yunex Traffic och vi har tillsammans fått i uppdrag av Trafikverket att installera tele-, styr- och övervakningssystem för ny sträckning av E4, Förbifart Stockholm.Som Arbetsledare hos Eltel och Förbifart Stockholm kommer du att arbetsleda tekniker och montörer som arbetar över 14 olika teknikområden. Dessa områden innefattar exempelvis fibersystem, kamerasystem, brandsystem, radiosystem och uppbyggnad av kommunikationsnät. Du kommer att ansvara för flera olika team om ca 3 st tekniker i varje grupp. Teamen inriktar sig på olika teknikområden där du kommer att vara samordnare och länken mellan dessa. Nu söker vi arbetsledare som kommer att ha fokus på installation av brandsystem.
I den här rekryteringen samarbetar vi med Randstad. Om du har frågor rörande tjänsten eller rekryteringsprocessen, var god kontakta rekryteringskonsult Linda Cooper på linda.cooper@randstad.se
, urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen till oss!
Ansvarsområden
Arbetsledning och delegering av arbetet för dina team
Planering och materialförsörjning av de kommande veckornas arbetsmoment tillsammans med Platschef, Produktionsplanerare och Logistikarbetsledare
Ta ansvar för att lösa de problem och utmaningar teamen stöter på i det dagliga arbetet
Arbeta för att installation utförs enligt tidplan och dokumentation enligt gällande krav
Ansvara för att montörerna i ditt team följer riktlinjer för arbetsmiljö och användande av skyddsutrustning
Följa upp det dagliga arbetet, dokumentera och rapportera detta uppåt i organisationen
Ytterligare information
Anställningen är på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Placeringsort: Bromma
Arbetsplats: Skärholmen eller Vinsta
Observera att grund för anställning är en godkänd bakgrundskontroll (inklusive bland annat kontroll av rättsliga tvister och ekonomisk status)Kvalifikationer
Erfarenhet från en arbetsledande roll inom el och tele
Arbetat praktiskt med installation utav brand och tele-system och har en god förståelse för hur arbetet utförs
Bred teknisk kunskap inom el, tele, styr och övervakningssystem med fördel inom intelligenta trafiksystem
God systemvana
Hög nivå i svenska samt goda kunnskaper i engelska
B-körkortOm företaget
Eltel Networks Infranet AB
Varför ska jag välja Eltel som arbetsgivare?
Vi erbjuder dig möjligheten att etablera ett stort nätverk på kort tid. Vi på Förbifart Stockholm är ett glatt och trevligt gäng som beskrivs som engagerade, kompetenta och roliga. Vi har ett trevligt och lättsamt klimat. Din roll kommer vara varierande, målinriktad, kontaktskapande och spännande, men det bästa av allt är att du får möjligheten att vara med och driva detta spännande projekt framåt tillsammans med kompetenta kollegor! Vi tror på utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare så det finns stora möjligheter för dig att växa i din roll och inom Eltel. En anställning på Eltel innebär att du är med och bidrar till dagens och morgondagens uppkopplade samhälle. Med våra drygt 20 år på marknaden och närvaro i hela Sverige är Eltel en trygg arbetsgivare. Varmt välkommen till oss på Eltel! Vi är ett glatt och sammansvetsat team som välkomnar dig med öppna armar!
Eltel arbetar med att planera, bygga, ansluta och underhålla el- och telenät. Det gör vi på uppdrag av våra kunder som i huvudsak är operatörer, nätägare och myndigheter samt statliga verk. Vi på Eltel är stolta över att skapa värde för våra kunder och för samhället i stort - vi kombinerar kunskap och kompetens med en praktisk inställning till arbete. Som ledare av utvecklingen inom infranetindustrin söker vi efter engagerade människor som kan bli en del av vårt företag. Vi vill vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och som gillar att ta ett samhällsansvar.
Det finns mycket mer att berätta om vår verksamhet. Om du vill lära dig mer om vårt företag och hur det är att jobba hos oss, gå in på vår hemsida www.eltelnetworks.se
och vår karriärsida https://jobb.eltelnetworks.se/ Ersättning
