Arbetsledare inom Park / Trädgård
Jain Trädgård AB / Trädgårdsanläggarjobb / Karlskrona Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Karlskrona
2026-01-07
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jain Trädgård AB i Karlskrona
, Växjö
, Ystad
, Lund
, Bjuv
eller i hela Sverige
Jain Trädgård AB växer och för att möta det ökade behovet av kunder söker vi nu ytterligare en Arbetsledare.
Vi vårdar, sköter och underhåller kommuners park- och grönområden, bostadsrättsföreningar, skolor och förskolor.
Vi är ett gäng som består av parkarbetare, anläggningsarbetare, gruppledare/lagbas, arbetsledare och ägare som är engagerade i att skapa trevliga och säkra grönmiljöer. Vi värnar om en god och säker arbetsmiljö.
Som arbetsledare planerar, utvecklar och leder du arbetet för din grupp.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av planering av arbetsuppgifter som ska utföras på platserna, träffa både med nya och befintliga kunder. Handleda vår personal och våra entreprenörer, deltar i drift möten och svarar på inkommande synpunkter och felanmälningar, mm.
Vem söker vi?
Vi söker personer som har eftergymnasial utbildning inom gröna yrken såsom trädgårdsmästare, trädgårdsingenjör eller liknade samt god datorvana. Någon som innehar kunskaper inom praktisk trädgård och har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom kommun eller myndighet och dokumenterad erfarenhet av projekt- och arbetsledning. Du ska behärska svenska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper där vi söker dig med ett starkt driven och har förmåga att arbeta självständigt. Du samarbetar väl med din arbetsgrupp, entreprenörer och andra kollegor och bidrar med ett gott arbetsklimat.
Tjänsten är heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Intervjuer kommer att ske löpande. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl info@jaintradgard.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@jaintradgard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsledare, Trädgård". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jain Trädgård AB
(org.nr 556759-9070)
371 23 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9672476