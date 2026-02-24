Arbetsledare EL
Region Gotland / Chefsjobb / Gotland Visa alla chefsjobb i Gotland
2026-02-24
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
VA-underhåll
Välkommen till Gotlands bästa arbetsplats.
VA-avdelningen.
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och Gotlands vattenförsörjning är en angelägen och aktuell fråga. Underhållsenheten ingår i avdelningen VA och avfall.
Avdelningen VA och avfall arbetar med utveckling, förnyelse och drift av våra anläggningar såsom vattentäkter, vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, deponier och återvinningscentraler. VA arbetar för att säkerställa en trygg och hållbar VA-försörjning till våra abonnenter och bidrar till Gotlands hållbara utveckling genom god planering, prioritering och delaktiga medarbetare med stort eget ansvar, inom ramen för en god arbetsmiljö. Inom organisationen finns lång och gedigen erfarenhet och du har alltid stöd av hela avdelningen VA och avfall. Avdelningen består av cirka 130 medarbetare som ser fram emot att hälsa dig välkommen.
Underhållsenheten består av fem grupper med arbetsledare, totalt ca 30 medarbetare som arbetar med anläggning, nyproduktion och underhåll.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Som operativ arbetsledare för vår EL- verkstad har du ansvaret, leda och fördela arbetet för tre elektriker. Du kommer vara länken mellan gruppen, projekt och enhetschefen.
I dina arbetsuppgifter ingår bedömning av arbetetsomfattning av inkomna jobb. Tyngdpunkten ligger på att förbereda/undersöka förutsättningar innan uppstart av arbeten, planera och följa upp reparationsarbeten. Du arbetar resultat- och målinriktat och har även en begränsad fördelning av arbetsmiljöuppgifter.
Administrativa uppgifter ingår i tjänsten, tex. fakturahantering, inköp av material, lagerhantering, underhållsplanering och kvalitetsuppföljning. Kommunikation med beställaren från avdelningens olika enheter med förslag och utformning av material och utförande av jobbet.
Ritningsläsning bör finnas med i din kunskapsbank. Vi står inför flera spännande utmaningar med att forma vår verksamhet.
Som arbetsledare på underhålls-enheten kommer du vara involverad i kortsiktig och långsiktig planering av vatten och avloppsverksamheterna. Arbetsmiljöarbete är något vi prioriterar, där ingår att göra dagliga riskanalyser.
Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå.
Vem är du?
Vi ser gärna att du har eftergymnasial utbildning/högskoleutbildning, eller erfarenhet som
arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. B-körkort är ett krav och BE-körkort är meriterande.
Vi söker dig som har erfarenhet av en arbetsledande roll och som trivs med att ta ansvar. Det är önskvärt att du har teknisk bakgrund, exempelvis som industrielektriker, samt erfarenhet av projektarbete, installation, driftsättning, felsökning och felavhjälpning. Du ska ha god förmåga att genomföra nödvändiga förändringar och åtgärder inom allt från kraftinstallationer till relä- och PLC-styrda system.
Kunskap i ElproCad samt erfarenhet av programmering av enklare PLC-styrsystem, exempelvis Siemens LOGO, är meriterande.
All kommunikation, såväl skriftlig som muntlig, sker på svenska.
Du har kunskaper inom ekonomi, är van att arbeta med datorstöd samt behärskar programmen i Office-paketet. Du har en god förmåga att planera, leda och organisera, att du är social och utåtriktad, och lösningsfokuserad, Vi uppskattar också ett glatt humör, handlingskraft och nyfikenhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Välkommen med din ansökan!
Om teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att skapa en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar samhällsbyggnadsprocess som möter våra boendes, företagares och besökares behov i dag och i framtiden. Vi ansvarar för bland annat fysisk planering, byggande och förvaltning av byggnader, infrastruktur och parker.
För att lyckas i vårt uppdrag är samverkan, service och kvalitet centrala begrepp. Vi skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar samhällsutveckling - tillsammans!
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/93". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
VA-underhåll Kontakt
Leif Thomsson, enhetschef 0498-269769 Jobbnummer
9759371