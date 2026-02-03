Arbetsledare eftermarknad
Alt Hiss Göteborg AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-02-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alt Hiss Göteborg AB i Göteborg
Hos ALT Hiss blir du en del av ett ägarlett och expansivt företag där vi kombinerar egen utveckling, konstruktion och tillverkning med en arbetsmiljö präglad av engagemang och glädje.
Vi är måna om våra medarbetare och tror på frihet under ansvar. Hos oss får idéer utrymme och stämningen är lika viktig som resultaten. Här får du kollegor i världsklass, bra villkor och goda möjligheter att växa tillsammans med oss, både som person och i din yrkesroll.
Vill du vara med i ett positivt gäng där medarbetarna alltid är en av våra största tillgångar? Ansök redan idag!
Platsorganisation för Göteborg
Göteborg ett s k regionkontor med fullbemanning och ligger som egen juridisk enhet i koncernen ALT Hiss AB. Regionkontoret i Göteborg är bemannat med Regionchef som också säljer moderniseringar, en arbetsledare för service och reparationer med 10 servicetekniker, samt jourberedskap dygnet runt alla dagar om året. Montageledare för all installation med 10 montörer samt UE, utöver detta även två säljare för nyhiss och rulltrappor. Totalt är vi 25 anställda i Göteborg och omsatte över 60 miljoner år 2025.
Vi söker en arbetsledare för eftermarknad till vårt regionkontor i Göteborg för att leda servicearbetet i Göteborg med omnejd. Vi har idag 10 servicetekniker i teamet.
Som arbetsledare håller du också i försäljningen av reparationer, sköter faktureringsunderlag och underhåller servicesystemet och givetvis ser du till att vår felavhjälpning och jourorganisation är branschens effektivaste!
Som arbetsledare på service har du en roll som innebär att du utvecklar och bevarar kundrelationer tillsammans med vår servicechef och moderniseringssäljare som säljer de större paketen, denna grupp måste ha ett nära samarbete för att mot kunden ge ett okomplicerat möte med oss. Detta är också den avdelning i företaget som träffar flest kunder återkommande och är en väldigt viktig del i vårt arbete med kundnöjdhet.
Du är placerad i Göteborg och reser huvudsakligen inom Västra Götaland med egen tjänstebil.
Vem är du?
Vi ser gärna att du i första hand har erfarenhet från en ledande eller samordnande roll och några års praktisk erfarenhet från branschen är en stark fördel då du ska hantera reservdelar. Alternativt är du hisstekniker idag och vill gå vidare i karriären som tjänsteman. Du är lyhörd för kundens behov och har lätt att skapa förtroende på marknaden. Kontaktytorna är många så det är viktigt att du trivs med flera sociala kontakter både internt och externt, samarbete är ledordet för att uppnå resultat.
Vi tror att du är en serviceinriktad lagspelare som har goda ledaregenskaper och har förmågan att motivera dina medarbetare och leda gruppen på ett effektivt sätt. Arbetet som serviceledare kräver snabba beslut och ageranden, vilket medför att du bör ha ett stort driv och kunna arbeta problemlösande i ett högt tempo.
Vill du veta mer?
Kontakta Regionchef Patrik Magnusson på 070-553 75 06 eller Erik Björkgren på 072-151 68 64.
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, men sista datum för ansökan är 31 mars. Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudande om annonserings- och rekryteringstjänster i denna rekrytering. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alt Hiss Göteborg AB
(org.nr 556554-3955) Arbetsplats
ALT Hiss Göteborg AB Jobbnummer
9721135