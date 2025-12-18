Arbetsledare bygg

Byggest VVS & El AB / Byggjobb / Järfälla
2025-12-18


Vi söker arbetsledare till byggföretag - badrumsrenoveringar
Vi är ett väletablerat byggföretag som arbetar med renovering av badrum och våtrum. Nu söker vi en erfaren arbetsledare som vill ta ansvar för våra projekt och leda arbetet på plats.

Publiceringsdatum
2025-12-18

Dina arbetsuppgifter
Leda och samordna arbetet vid badrums renoveringar
Planera arbetsmoment och följa upp tidplaner
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande branschregler
Kvalitetskontroll av våtrum, tätskikt och utförande
Kommunikation med hantverkare, underentreprenörer och kunder

Kvalifikationer
Erfarenhet som arbetsledare eller liknande roll inom bygg
Dokumenterad erfarenhet av badrums renoveringar
Goda kunskaper inom våtrum, tätskikt och branschregler
Förmåga att arbeta strukturerat och lösnings orienterat

Kvalifikationer
Mycket goda kunskaper i svenska och ryska, både i tal och skrift

Att jobba på Byggest VVS & EL AB
Byggest är en ständigt växande byggfirma i Stockholm med expertis inom VVS, El, renovering och snickeri. Vi arbetar med många typer av projekt och har flera yrkeskategorier in-house. Vi är ett litet men tight team som har väldigt roligt tillsammans, vilket är en av anledningarna till att många av våra anställda väljer att stanna länge med oss. Vi gillar varandra och det vi gör och värnar om att alltid leverera vårt bästa gentemot kollegor och kunder.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
E-post: info@byggest.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Byggest Vvs & El AB (org.nr 559207-9486)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9651880

