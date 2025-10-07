Arbetsledare Burger King
B. King 2 AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2025-10-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos B. King 2 AB i Göteborg
, Kungälv
, Kungsbacka
, Stenungsund
, Huddinge
eller i hela Sverige
Ett bevis på att medarbetarna verkligen trivs är att många väljer att stanna kvar. Och när du trivs på jobbet finns alla möjligheter att få arbetsuppgifter med större ansvar. Har du erfarenhet av serviceyrket från en annan eller liknande bransch är kanske det här något för dig. Som arbetsledare ser du till att allt fungera perfekt under ditt skift. Du fördelar arbetsuppgifterna, utbildar och inspirerar nya medarbetare, och ser framförallt till att alla trivs. Den utbildning som krävs för att bli arbetsledare får du av oss. Vi är alltid intresserande av duktiga arbetsledare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Maila cv till oliwer@bking.se
E-post: oliwer@bking.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nordstan BK". Arbetsgivare B. King 2 AB
(org.nr 559443-3350)
Postgatan 47 (visa karta
)
411 06 GÖTEBORG Arbetsplats
Burger King Nordstan Kontakt
Distriktschef
Oliwer Stigh Oliwer@bking.se 0722511695 Jobbnummer
9545703