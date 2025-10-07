Arbetsledare Burger King

B. King 2 AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2025-10-07


Ett bevis på att medarbetarna verkligen trivs är att många väljer att stanna kvar. Och när du trivs på jobbet finns alla möjligheter att få arbetsuppgifter med större ansvar. Har du erfarenhet av serviceyrket från en annan eller liknande bransch är kanske det här något för dig. Som arbetsledare ser du till att allt fungera perfekt under ditt skift. Du fördelar arbetsuppgifterna, utbildar och inspirerar nya medarbetare, och ser framförallt till att alla trivs. Den utbildning som krävs för att bli arbetsledare får du av oss. Vi är alltid intresserande av duktiga arbetsledare.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Maila cv till oliwer@bking.se
E-post: oliwer@bking.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nordstan BK".

Arbetsgivare
B. King 2 AB (org.nr 559443-3350)
Postgatan 47 (visa karta)
411 06  GÖTEBORG

Arbetsplats
Burger King Nordstan

Kontakt
Distriktschef
Oliwer Stigh
Oliwer@bking.se
0722511695

Jobbnummer
9545703

