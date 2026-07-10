Arbetsledare
Svevia AB (publ) / Byggjobb / Värmdö Visa alla byggjobb i Värmdö
2026-07-10
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Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi en arbetsledare (ange befattning) inom drift och underhåll till vår etablering i Värmdö. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som arbetsledare
Tjänsten utgår från vår etablering i Värmdö och innebär ett varierat och självständigt arbete med stort eget ansvar. Vår huvudsakliga verksamhet är drift och underhåll av vägar åt Trafikverket, men vi utför även arbeten åt kommuner, vägföreningar, samfälligheter och andra externa kunder.
Arbetet omfattar både planerade och akuta åtgärder inom exempelvis vinterväghållning, avvattning, grusvägsunderhåll, beläggning, grönyteskötsel och trafikanordningar. Målet är att arbetsledaren självständigt ska kunna planera, leda, följa upp och avsluta arbeten med fokus på säkerhet, kvalitet, ekonomi och kundnöjdhet.
I tjänsten ingår även jour och beredskap, framför allt kopplat till vinterväghållning och akuta händelser.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Arbetsledning av egen personal och underentreprenörer • Planering och samordning av den dagliga produktionen • Framtagande och uppföljning av arbetsberedningar • Ekonomisk uppföljning, fakturering och hantering av underlag • Daglig uppföljning, dokumentation och rapportering • Säkerställa att arbeten utförs enligt gällande regelverk, avtal och arbetsmiljökrav • Tolka och tillämpa kontrakt, tekniska krav och beställningar • Kundkontakt samt hantering av mindre offerter och tilläggsarbeten
Vem är du?
Vi söker en strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad person som är tydlig i sin kommunikation och trivs med att arbeta nära både personal, kunder och underentreprenörer. Personen behöver kunna prioritera, fatta beslut och behålla kontroll även när arbetsbelastningen är hög.
För att lyckas i tjänsten som arbetsledare behöver du:
• B-körkort • God svenska i tal och skrift • God datorvana och förmåga att arbeta i digitala system • Förmåga att planera, strukturera och följa upp flera arbeten parallellt • Förmåga att ta fram och säkerställa arbetsberedningar inför arbetenas utförande • Möjlighet att ingå i jour- och beredskapsorganisation
Meriterande:
• Erfarenhet av arbetsledning inom anläggning, vägdrift eller entreprenad • Erfarenhet av Trafikverkets kontrakt eller andra offentliga beställare • Erfarenhet av ekonomisk uppföljning, fakturering och offertarbete • Kunskap inom AMA, AB/ABT, APV och systematiskt arbetsmiljöarbete • Erfarenhet av vinterväghållning och beredskapsverksamhet • YH-, högskole- eller annan relevant utbildning inom bygg och anläggning • C-körkort och YKB
En del av något större
Svevia är i dag Sveriges största driftentreprenör. Inom drift och underhåll sköter vi bland annat sommar- och vinterväghållningen för hälften av statens vägnät. Och många kommuner, privata företag och vägföreningar anlitar oss för att ta hand om deras vägar och utemiljöer.
Hos oss bidrar du till en större helhet. Vi plogar för barnfamiljen som är på väg till fjällen. Vi gör så att näringslivets varutransporter når fram och ser till att gator, torg och parker är rena och snygga. Dessutom skyddar vi liv på vägen genom vårt erbjudande inom trafikanordningar.
Varför Svevia?
Utifrån Svevias strategier, mål och värdegrund får du de förutsättningar som krävs för att göra skillnad och bidra till företagets utveckling. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd. Och hos oss står ledarskapet i fokus vilket gör att du kontinuerligt får möjlighet att utvecklas i din roll.
Vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Att du ska leda genom dina medarbetare ser vi som en självklarhet. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 22 augusti. Urval görs efter sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta platschef Dennis Wohlin på dennis.wohlin@svevia.se
.
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8052598-2096926". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svevia AB (publ)
(org.nr 556768-9848), https://jobb.svevia.se
Älvsby Industriväg (visa karta
)
139 52 VÄRMDÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svevia Jobbnummer
9999820