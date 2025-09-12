Arbetsledare
Implenia Sverige AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2025-09-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Implenia Sverige AB i Göteborg
, Varberg
, Linköping
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-12Om företaget
Implenia Sverige AB har närmare 450 anställda och många års erfarenhet och kompetens inom utmanande och komplexa infrastrukturprojekt. Vi är rikstäckande med projekt över hela Sverige och våra kontor är belägna i Stockholm och Göteborg. Implenia Sverige AB är en del av Implenia Group, som är den ledande leverantören av byggtjänster i Schweiz och är etablerade i flertalet europeiska länder.
Arbetsledare Berg
Implenia söker nu en erfaren Arbetsledare inom berg och tunneldrivning till projekt Vasastan, som är en del av Västlänken, i Göteborg.
Projekt Vasastan är en del av Västlänkens deletapp Haga som omfattar Haga Station, med tunneldrivning för ett stort stationsområde på över 50 meters spännvidd, och inkluderar spårtunnel, parallell räddnings- och servicetunnel samt ventilations- och brandgastunnlar.Entreprenaden inrymmer omfattande och komplexa konstruktioner och är byggtekniskt komplicerad i flera avseenden.
Din framtida roll
Som Arbetsledare kommer du att leda och koordinera arbetet på plats, säkerställa att alla arbetsmoment genomförs effektivt och enligt plan. Du kommer att ha ett nära samarbete med projektledare, tekniska specialister och arbetslag för att uppnå de uppsatta målen. Som arbetsledare har du en viktig roll där din expertis och ledarförmåga kommer vara avgörande.
Du kommer bland annat jobba med att:
* Planera det dagliga, men även långsiktiga, arbetet i produktion
* Leda arbetslaget och samordna arbetsmomenten på arbetsplatsen.
* Ansvara för att arbetet genomförs inom fastställda krav på arbetsmiljö, miljö, kvalitet, framdrift och produktivitet
* Ansvara för samordning av leverantörer och andra projektpartners
* Säkerställa att arbetet protokollförs genom borrprotokoll, bultprotokoll och injekteringsprotokoll
* Kommunicera med beställare och andra entreprenörer för att säkerställa ett effektivt flöde av arbetet.
* Säkerställa beställning och leverans av material till produktion
* Delta i skyddsronder
* Hantera dagbok
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom större infrastrukturprojekt och har flera års erfarenhet i en arbetsledande roll inom berg- och tunneldrivning. Eftersom projektet innefattar omfattande och komplexa konstruktioner samt är byggtekniskt komplicerat i flera avseenden, krävs det att du har en bred kompetens inom området och känner dig trygg i rollen som arbetsledare. Du är van vid att läsa bygg- och kontraktshandlingar samt hantera olika administrativa uppgifter. Vi ser att du trivs med att leda andra och att uppnå resultat.
Vi ser att du:
* Har 5 till 10 års erfarenhet som arbetsledare inom berg- och tunneldrivning.
* Tidigare har arbetat i stora och komplexa infrastrukturprojekt.
* Har erfarenhet av att leda större skiftlag och samordna olika arbetsmoment.
* Har goda kunskaper i både svenska och engelska.
* Innehar B-körkort.
* Är en lagspelare som är både självgående och stresstålig.
* Är strukturerad och lösningsorienterad.
* Har god datorvana.
Vi erbjuder dig
Som en av våra arbetsledare på Implenia kan du förvänta dig ett varierande och utvecklande arbete. Du kommer att utgå från projektets etablering och du blir en del av en organisation där du får frihet under eget ansvar samtidigt som du har positiva samarbetsvilliga kollegor att växa och kompetensutvecklas tillsammans med. Våra medarbetare är vår främsta styrka och det är viktigt att alla känner sig trygga hos oss och trivs på jobbet. På Implenia värderar vi mångfald, vår rekryteringsprocess är därför inriktad på att främja jämställdhet och inkludering.Om företaget
Implenia Sverige AB har närmare 450 anställda och många års erfarenhet och kompetens inom utmanande och komplexa infrastrukturprojekt. Vi är rikstäckande med projekt över hela Sverige och våra kontor är belägna i Stockholm och Göteborg. Implenia Sverige AB är en del av Implenia Group, som är den ledande leverantören av byggtjänster i Schweiz och är etablerade i flertalet europeiska länder.
Ansök nu!
Denna tjänst kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att registrera din ansökan och CV så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är den 28 september 2025. Vid frågor kontakta, HR Business Partner, Magdalena Thulin - magdalena.thulin@implenia.com Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "11867-43650013". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Implenia Sverige AB
(org.nr 556382-5750) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Implenia Kontakt
Magdalena Thulin 00000000 Jobbnummer
9507218