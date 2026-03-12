Arbetshandledare Daglig verksamhet
2026-03-12
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Som arbetshandledare ger du stöd och service utifrån biståndsbeslut och du arbetar aktivt med att stärka deltagarnas självbestämmande och delaktighet i sysselsättningen. Arbetshandledaren arbetar med att utveckla, anpassa och genomföra aktiviteter utifrån brukarens förmåga och intresse, vilket kan ske både individuellt och i grupp med andra brukare och kollegor.
I detta uppdrag behöver en del av våra brukare hjälp med personlig omvårdnad, och då hantering av delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter ingår i uppdraget, är kunskap om basala hygienrutiner viktiga.
Uppdraget genomsyras av ett pedagogiskt förhållningssätt, ett tydligt och strukturerat arbetssätt samt ett lågaffektivt och respektfullt bemötande gentemot våra brukare.
Sysselsättningen bedrivs både externt på olika arbetsplatser och i våra egna lokaler där vi erbjuder olika aktiviteter och upplevelser. Då vi också arbetar med att utveckla vår verksamhet behöver du vara flexibel och öppen för förändringsarbete.Kvalifikationer
Vi kräver att du som söker har Undersköterskeutbildning med inriktning funktionsnedsättning/psykiatri samt kunskap och 2-3 års praktisk erfarenhet av arbete med personer med autismspektrumtillstånd (AST) och intellektuell funktionsnedsättning (IF).
Vi vill också att du har:
* Vana att arbeta med utmanande beteende och lågaffektivt bemötande.
* Mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.
* Erfarenhet av social dokumentation och upprättande av genomförandeplaner i Viva.
Det är också meriterande om du har:
* Utbildning och erfarenhet av praktiskt arbete med AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation).
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är trygg, flexibel, kreativ och samarbetsorienterad.
ÖVRIGT
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
