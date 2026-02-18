Arbetshandledare Daglig verksamhet
2026-02-18
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
Tierps kommun kännetecknas av kundfokus och framtidstro. Vi söker dig som visar respekt, tar ansvar och har mod att tänka nytt i arbetet som arbetshandledare hos oss.
Inom vård och omsorg arbetar vi för att ha en verksamhet med hög kvalité som är värdeskapande för våra kunder.
Vänligen notera att du vid en eventuell anställning kommer behöva visa upp utdrag ur belastningsregistret.
Vi söker nu en engagerad och empatisk medarbetare till vår verksamhet inom funktionshindradeomsorgen. Om du vill göra skillnad i människors liv och bidra till ett meningsfullt arbete, är detta en möjlighet för dig!
Daglig verksamhet har femton olika verksamheter med tre olika arbetsinriktningar; sinnesstimulans, arbetsinriktad verksamhet och externa företagsplatser.
Vi arbetar i olika block och har tätt samarbete med varandra vilket innebär att du kan få arbeta i flera olika arbetsgrupper.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att pedagogiskt handleda och stödja kunder till stimulans och möjlighet till utveckling i sina arbetsuppgifter/aktiviteter inom Daglig verksamhet. Att ge ett individuellt utformat stöd i sin sysselsättning ingår också i dina arbetsuppgifter. Vi arbetar utifrån ett habiliterande förhållningssätt. Några verksamheter inom Daglig verksamhet har försäljning där du handleder och tillsammans med kunderna är ansiktet utåt.
Vi erbjuder dig en anställning inom Daglig verksamhet och du får för närvarande en placering i en eller flera av arbetsgrupperna. Utifrån verksamhetens behov kan din placering inom daglig verksamhet förändrats över tid.
Det förekommer fysiskt och psykiskt tunga arbetsuppgifter samt att ensamarbete kan förekomma.KvalifikationerUtbildningsbakgrund
Relevant utbildning, så som tex vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet.
Datavana
Goda datakunskaper för att kunna dokumentera
Språk
Goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skriftErfarenheter
Som krav är att du har tidigare arbetslivserfarenhet från att arbeta med personer med funktionsnedsättning och att kunna hantera utmanande beteenden för denna målgrupp. Vi ser gärna att du har ett pedagogiskt arbetssätt, erfarenhet av teckenspråk, bildstöd eller andra kommunikationsmedel är meriterande. Även en merit om du är van att arbeta utifrån Låg affektivt bemötande.
För att vara framgångsrik i arbetet krävs det att du har en god samarbetsförmåga, är lyhörd, positivt och flexibel.
Verksamheten är under utveckling vilket gör att du behöver vara intresserad av att lära dig nya saker samt vara kreativ och komma med förslag på nya aktiviteter/sysselsättning.
Körkort är ett krav
ÖVRIGT
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Ersättning
