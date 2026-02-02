Är du vår nya sommarkock?
2026-02-02
SÖKER DU SOMMARJOBB?
Vi söker servis, kockar och hovmästare till sommarsäsongen 2026 på Siggesta Gård
Vill du arbeta på en av Värmdös vackraste destinationer i sommar?
Nu söker vi engagerade och serviceinriktade servispersonal, kockar och hovmästare till Siggesta Gård för säsongen maj-september, med möjlighet att börja tidigare samt chans till förlängning.
Siggesta Gård är en levande gård och mötesplats där mat, natur, upplevelser och människor står i centrum. Det är en unik destination där våra gäster ska kunna känna sig som hemma. Vi som jobbar här är engagerade i gården, våra kollegor och våra framtidsvisioner Hos oss möter du allt från à la carte, bröllop, events och våra sommargäster - ingen dag är den andra lik.
Vi söker dig som:
-Har ett genuint intresse för mat, dryck och service
-Trivs i ett högt tempo och arbetar bra i team
-Är ansvarstagande, flexibel och lösningsorienterad
-Har relevant erfarenhet för rollen
För hovmästare ser vi gärna att du har tidigare ledarerfarenhet och är trygg i att leda service, personal och gästflöde.
Vi erbjuder:
-En inspirerande arbetsplats i unik gårdsmiljö
-Ett härligt team med högt engagemang som arbetar med glädje
-Varierande arbetsdagar
-Ett värderingsstyrt bolag
-En trygg arbetsgivare med kollektivavtal
-Möjlighet att börja tidigare samt eventuell förlängning efter säsong
-Eventuell möjlighet till boende
Period: Maj-september (med möjlighet till tidigare start och förlängning)
Tjänsten:
Arbetstiderna varierar och inkludera kvällar och helger. Tillträde och lön enligt överenskommelse. Vi följer kollektivavtal.
Kontakt vid frågor:
Madelene Lethman Persson
070-761 63 85 madelene.lethman@siggestagard.se
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att träffa dig på Siggesta Gård!
Välkommen med din ansökan / Team Siggesta Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Siggesta Gård AB
(org.nr 556245-4941), https://www.siggestagard.se/ Arbetsplats
Siggesta Gård Jobbnummer
9718834