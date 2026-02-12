Är du vår nya församlingspedagog!
Östra Ryds församling inrättar nu en ny församlingspedagogtjänst (100%). Vi söker dig som har församlingspedagogexamen eller motsvarande, gärna med tidigare erfarenhet av församlingsarbete.
I Östra Ryds församling kommer du till ett väl fungerande arbetslag (både anställda och ideella), en ordnad och hållbar ekonomi och organisation, samt roliga och omväxlande arbetsuppgifter. Här finns tid och utrymme att förverkliga egna idéer i samklang med församlingens mål. Vår nya församlingsinstruktion har undervisningen som en röd tråd och den nya församlingspedagogtjänsten är ett led i kunskapssatsningen. Läs gärna vår församlingsinstruktion - du hittar den här.
Som församlingspedagog får du arbeta med församlingens undervisning i kristen tro och tradition på olika stimulerande sätt. Vi längtar efter en pedagog med driv och initiativkraft att omsätta egna kunskaper i kristen tro och liv i församlingens verksamheter, med fokus på barn/ungdom/familj. Vi sätter stort värde på personlig lämplighet och förmåga att samverka i och med församlingens olika verksamhetsområden.
Vår församlingspedagog ska kunna arbeta både enskilt och i grupp. Vårt barn- och ungdomsteam består av komminister, församlingsmusiker, församlingspedagog och församlingsassistent (20%).
Medlemskap i Svenska kyrkan, samt tillgång till körkort och egen bil är en förutsättning för anställning. Församlingen tillämpar Svenska kyrkans kollektivavtal.
För mer information, kontakta
kyrkoherde Erik Gruvebäck, 070-6313502 / erik.gruveback@svenskakyrkan.se
.
Ansökan, inklusive cv och referenser, skickas (helst i PDF-format) senast 6 mars till: ostraryd.forsamling@svenskakyrkan.se
.
Rekrytering och anställning sker fortlöpande, så vänta inte med din ansökan - skicka in den idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: ostraryd.forsamling@svenskakyrkan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östra Ryds församling
(org.nr 252004-3502), https://www.svenskakyrkan.se/ostraryd
605 96 NORRKÖPING Arbetsplats
Församlingshem Kontakt
Kyrkoherde
Erik Gruvebäck erik.gruveback@svenskakyrkan.se Jobbnummer
9739004