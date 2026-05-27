Är du vår nästa inköpare?

2026-05-27
Vill du arbeta nära stora internationella leverantörer i en roll där du får kombinera affärer, relationer och utveckling? Hos oss på Hedlunda Industri blir du en viktig del av ett engagerat team där vi tillsammans bygger framtidens hållbara industri - med kvalitet, förbättringsarbete och samarbete i fokus. Nu söker vi en inköpare inom Supply chain som vill växa tillsammans med oss i hjärtat av Västerbotten.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en viktig roll i ett stabilt och expansivt företag där vi satsar långsiktigt - både på verksamheten och våra medarbetare. Vi erbjuder en arbetsplats där människor bryr sig om varandra, där idéer tas tillvara och där du får möjlighet att påverka och utvecklas. För dig som vill utvecklas finns stora möjligheter att växa tillsammans med företaget och successivt forma rollen över tid.
Du får arbeta i ett framtidsinriktat industriföretag med internationella samarbeten och en varm företagskultur där vi utvecklas tillsammans. Vi erbjuder friskvårdsersättning, tillgång till elbilsladdare och möjlighet till visst hemarbete enligt överenskommelse.
Om rollen
Tjänsten är en ersättningsrekrytering då en uppskattad kollega går i pension. Det här är en möjlighet att kliva in i en nyckelroll där du får arbeta nära våra världsledande leverantörer, hantera stora affärer och bli en viktig del av ett starkt förbättringsdrivet företag.
Som inköpare hos oss arbetar du främst operativt med inköp av direkt material såsom virke, emballage och beslag, men även med vissa indirekta inköp som verktyg och arbetskläder. Rollen är varierad och innehåller både administrativa delar, leveransplanering, leverantörskontakter och förbättringsarbete. Du kommer att arbeta nära vår Supply Chain Manager och ibland även tillsammans med VD i förhandlingar och mer komplexa ärenden.
I vardagen arbetar du med att hantera och följa upp beställningar, planera leveranser och avropa transporter kopplat till virkesinköp. Du ansvarar även för fakturahantering och leverantörsdokumentation samt arbetar aktivt med avvikelser, reklamationer och förbättringsarbete tillsammans med våra leverantörer. Rollen innebär många kontaktytor och nära samarbeten med exempelvis sågverk, emballage- och beslagstillverkare. Du arbetar i Monitor G5 samt i flera av kundernas affärssystem, och resor kan förekomma i tjänsten.
Vem är du?
Vi ser gärna att du som söker har genomfört gymnasium samt kan antingen ha relevant utbildning inom inköp, logistik eller ekonomi, alternativt har du tidigare förvärvat arbetslivserfarenhet inom ovanstående. Du känner dig trygg i att arbeta i olika affärssystem, har du erfarenhet av Monitor G5 eller bakgrund inom sågverks- eller träindustrin är det meriterande, men det viktigaste för oss är din inställning samt vilja att lära dig nytt och utvecklas tillsammans med verksamheten.
Som person är du nyfiken, lösningsorienterad och trivs i en roll där du får kombinera noggrannhet med ett driv att utveckla arbetssätt och hitta lösningar i det dagliga arbetet. För att trivas hos oss tror vi att du är strukturerad, självgående och trivs med ansvar, samtidigt som du värdesätter samarbete och bidrar till teamets gemensamma utveckling genom att arbeta självständigt och ta egna initiativ i vardagen.
Du tycker om att bygga relationer och skapa förtroende, både internt och externt, och har ett intresse för affärer och förhandlingar. Att utveckla långsiktiga samarbeten med leverantörer och samarbetspartners ser du som en viktig del i ditt arbete.
Erfarenhet av lean eller arbete med ständiga förbättringar är önskvärt, liksom förmågan att läsa, förstå och tolka omfattande standarddokument och omsätta dem i tydliga och praktiska arbetssätt och rutiner. Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, då du kommer att ha internationella kontakter. B-körkort är ett krav.
I Lycksele, hjärtat av Västerbottens inland, tillverkar vi cirka 4 miljoner furumöbler till ett av världens största möbelföretag. Vi bygger mer än möbler - vi bygger framtidens hållbara industri. Med rötterna i den norrländska skogen och blicken riktad mot världen är vi en ledande aktör inom träbearbetning och möbelproduktion. Vår vision är tydlig: Vi ska vara bäst i världen inom vår bransch.
Våra värderingar
På Hedlunda Industri AB genomsyras allt vi gör av våra kärnvärden: Ansvar, Engagemang, Kvalitet och Innovation. Vi tar ansvar för våra beslut och vår påverkan, vi arbetar med genuint engagemang för våra kunder och medarbetare, vi strävar alltid efter högsta kvalitet i våra produkter och processer, och vi driver innovation för att skapa hållbara lösningar för framtiden.
Ansökan och kontakt:
Den här rekryteringen sköts av Axö Consulting, Har du frågor gällande tjänsten, kontakta rekryteringskonsult Cathrine Lind på 070-577 06 18 eller via e-post cathrine.lind@axoconsulting.se
. Det går också bra att ringa Joakim Johansson Supply Chain Manager på 070-272 44 61. Vi har valt samarbetspartner gällande denna rekrytering - tack för visad respekt!
Anställningsform: Tillsvidare heltid. Tjänstgöringsort Lycksele.
Vi rekryterar löpande - vänta inte med din ansökan! Vi kommer att påbörja rekryteringsprocessen direkt och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Vår förhoppning är att vara klara innan semestern infaller i juli.
Varmt välkommen med din ansökan!
Observera att en bakgrundskontroll kan förekomma för slutkandidater. Bakgrundskontrollen syftar till att verifiera den sökandes arbets- och utbildningshistorik samt eventuella andra relevanta uppgifter. Denna praxis bidrar till att upprätthålla hög integritet och trovärdighet i vår rekryteringsprocess.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
