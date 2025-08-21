Är du en stjärna inom administration?
Konsultia AB / Inköpar- och marknadsjobb / Örnsköldsvik Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Örnsköldsvik
2025-08-21
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Örnsköldsvik
, Nordmaling
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Vi söker för kommande behov personer som vill arbeta inom administration, är kommunikativt lagd och drivs av affärer!
Meriterande är om du har erfarenhet eller utbildning inom området sedan tidigare eller du har någon bakgrund inom kundservice/ekonomi/inköp då det förekommer en del uppgifter inom det ämnesområdet.
Varmt välkommen in med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-21Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan bla. bestå av:
• Säkerställa att leveranser sker i tid och i enlighet med överenskomna villkor.
• Utvärdera och analysera leverantörer och marknaden för att hitta de bästa lösningarna för företaget.
• Hantera och organisera dokumentation, arkivering och registrering av data.
• Skriva och formatera rapporter, protokoll, och annan företagsdokumentation.
• Hantera inkommande och utgående korrespondens via telefon, e-post och brev.Profil
Vi tror att du är positiv som person och levererar en hög grad av servicekänsla både mot interna och externa parter.
Du ska vara flexibel i ditt arbetssätt, ha förmåga att prioritera och hantera flera arbetsuppgifter samtidigt. Vidare krävs det att du är strukturerad, noggrann och kan behålla lugnet i tidspressade situationer.
För att vara aktuell för denna tjänst behöver du kunna flytande svenska och ha goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.
Övrig information
Arbetstiden är förlagd heltid och dagtid.
Körkort B är en förutsättning för att kunna arbeta som konsult hos oss.
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Lisa Nordqvist på telefonnummer 070-517 26 64 eller via
e-post: lisa@konsultia.se
.Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3251". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Lisa Nordqvist lisa@konsultia.se 070-5172664 Jobbnummer
9469239