Applied Machine Learning Scientist
Bimify AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bimify AB i Stockholm Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
Bimify AB söker en Applied Machine Learning Scientist med fokus på computer vision till vårt växande team. I rollen kommer du att arbeta med forskning, utveckling och implementering av maskininlärningsmodeller som används i våra produkter och system.
Tjänsten är placerad vid vårt kontor i Stockholm, men vi tillämpar ett flexibelt arbetssätt med möjlighet till helt eller delvis distansarbete. Vid behov kan fysisk närvaro på kontoret krävas upp till tre dagar per vecka.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Applied Machine Learning Scientist kommer du bland annat att:
Utforma och utveckla datorseendemodeller för uppgifter såsom klassificering, objektdetektering, segmentering, spårning och relaterade tillämpningar.
Arbeta med stora datamängder, inklusive förbehandling, dataaugmentation samt förberedelse för träning och utvärdering.
Implementera djupinlärningsarkitekturer med hjälp av ramverk såsom PyTorch, TensorFlow eller liknande, samt optimera modeller för noggrannhet, effektivitet och produktionsanvändning.
Samarbeta med andra teammedlemmar inom teknik, produkt och data för att säkerställa en framgångsrik implementation av datorseendemodeller i produktionssystem.
Övervaka och underhålla driftsatta modeller, inklusive omträning, utvärdering och anpassning till ny data eller förändrade krav.
Hålla sig uppdaterad om aktuella utvecklingar inom maskininlärning och datorseende samt bidra till kontinuerlig förbättring av ML-drivna processer och verktyg.
Dokumentera tekniskt arbete för att säkerställa reproducerbarhet och långsiktig underhållbarhet.Kvalifikationer
Doktorsexamen (PhD) inom datavetenskap, fysik, matematik eller annat relevant tekniskt eller naturvetenskapligt område, med fokus på maskininlärning, djupinlärning och/eller utveckling av avancerade algoritmer för behandling av stora datamängder.
Minst två års praktisk erfarenhet av utveckling och tillämpning av maskininlärningsmodeller eller avancerade algoritmer för analys och behandling av stora datamängder.
Goda kunskaper inom computer vision.
Erfarenhet av Python och etablerade ML-ramverk såsom PyTorch, TensorFlow eller motsvarande.
Förmåga att arbeta självständigt och ta ett helhetsansvar för hela ML-livscykeln, från utveckling till driftsättning och uppföljning.
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av produktionssatta ML-system.
Erfarenhet av MLOps, modellövervakning och drift av ML-lösningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: career@bimify.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan - Applied ML Scientist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bimify AB
(org.nr 559369-7898)
Kungsgatan 9 (visa karta
)
111 43 STOCKHOLM Jobbnummer
9684908