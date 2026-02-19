Apparatingenjör till Saab Aeronautics
2026-02-19
Är du redo att ta dig an spännande tekniska utmaningar inom området Electronic Warfare/EW och arbeta med ett av världens mest avancerade stridsflygplan - Gripen? Nu söker vi dig som har ett stort tekniskt intresse och vill ta dig an rollen som Apparatingenjör!
Om rollen som Apparatingenjör
Som apparatingenjör har du en sammanhållande och drivande teknisk roll. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med de erfarna medarbetare vi har inom teknikområdet. Du kommer att få möjlighet att arbete med hårdvara i hela flygplanets livscykel, allt från tidiga definitionsfaser och upphandlingar till underhåll och operationell återmatning. Arbete tillsammans med underleverantörer, inköp, produktion, flygplansmekaniker, piloter och Saabs samlade expertis inom apparatutveckling kommer vara vanligt förekommande. Du kommer att tillhöra ett team som arbetar med både Gripen C/D och Gripen E/F men även med utveckling av framtida stridsflyg.
Skallkrav
Relevant arbetslivserfarenhet inom liknande område
Teknisk utbildning på högskole- eller universitetsnivå, exempelvis inom maskinteknik, elektronik, mekatronik eller motsvarande område. (Alternativt motsvarande kunskap förvärvad genom yrkeserfarenhet, exempelvis från produktion, test eller tekniskt underhåll.)
Förståelse för hårdvara och teknisk utrustning dvs, du kan påvisa att du förstår hur teknisk utrustning/hårdvara är uppbyggd och fungerar
Svenska och engelska, flytande i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Meriterande
Erfarenhet av arbete med tekniska apparater, gärna inom radar- eller telekrigssystem
Kunskap inom signalbehandling, radarvågor eller radiokommunikation, exempelvis från försvar eller telekrigsverksamhet
Om dig
Vi söker dig som har ett genuint teknikintresse och vill förstå hur avancerade tekniska apparater och system fungerar, både i teori och praktik. Du triggas av komplexa och unika problem där lösningen inte alltid är given, och tycker det är roligt att analysera, testa och ta fram kreativa lösningar. Du är praktiskt lagd, arbetar noggrant och strukturerat, och tar initiativ för att driva tekniska frågor framåt när utmaningar och tempo kräver det. För att lösa problemen kommer du att samarbeta nära kollegor inom olika teknikområden och med externa kontakter, och tillsammans bidra till att system och apparater fungerar optimalt i en avancerad flygteknisk miljö.
Om SAAB Aeronautics
Affärsområdet Saab Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och erbjuder ett brett utbud av lösningar inom både civil och militär luftfart. Här bedrivs allt från forskning till utveckling och produktion av militära flygplanssystem, med fokus på att säkra framtiden inom flygindustrin genom innovativa studier och vidareutveckling av befintliga produkter. Du får arbeta i en kreativ miljö med möjlighet till långsiktig och givande karriär, där kontinuerligt lärande och personlig utveckling är en självklar del.
Om Framtiden AB
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag.
Publiceringsdatum2026-02-19
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning kommer du därför att genomgå en säkerhetsprövning, vilket innebär krav på svenskt medborgarskap.
Start: enl. ö.k
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Kontorstider 8-17, flex.
Ort: Linköping
