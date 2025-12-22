Apparatingenjör till Flygteknik.
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
För oss inom flygteknik är arbetet mer än kod och mekanik. Det är hjärtat i vår verksamhet. Det som utmanar oss, inspirerar oss och håller oss engagerade. Du kommer att vara involverad under hela produkternas livscykel, från framtagning av krav och arkitektur till design, implementation, test och verifiering - samtidigt som du tillsammans med ditt team är en viktig pusselbit i vår resa mot att skapa nästa generations försvarssystem.
Med ett stort fokus på användarvänliga system anpassar vi våra produkter genom att förstå våra kunders behov, lösa verkliga problem och bygga innovativa lösningar och relationer.
Vi kan erbjuda en stimulerande arbetsmiljö med stor variation där du kommer att få möjlighet att utvecklas och växa inom ditt ingenjörsområde som kan vara exempelvis mekatronik eller hydraulik.
Vi expanderar för att möta Gripens kommande behov och söker just nu flera nya medarbetare inom styrsystem hårdvara där du kan vara både junior eller senior. I Tannefors kan vi erbjuda vi en stor variation av spännande möjligheter inom mekatronik eller hydraulik där just du skulle kunna ingå i ett helt fantastiskt arbetslag.
Din roll
Skulle du vilja vara en del av det området som ansvarar för de mest tekniskt avancerade delarna inom gripen? I arbetet som apparatingenjör har du en sammanhållande och drivande teknisk roll. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med de erfarna medarbetare vi har inom teknikområdet. Du kommer att få möjlighet att arbete med hårdvara i hela flygplanets livscykel, allt från tidiga definitionsfaser och upphandlingar till underhåll och operationell återmatning. Arbete tillsammans med underleverantörer, inköp, produktion, flygplansmekaniker, piloter och Saabs samlade expertis inom apparatutveckling kommer vara vanligt förekommande. Du kommer att tillhöra ett team som arbetar med både Gripen C/D och Gripen E/F men även med utveckling av framtida stridsflyg. Publiceringsdatum2025-12-22Profil
Du är en nyfiken och prestigelös lagspelare med ett genuint teknikintresse som uppskattar processer, ordning och reda. För att lyckas i rollen bör du ha lätt för att bygga relationer, vara en god kommunikatör samt uppvisa en personlig mognad och ansvarskänsla.
Tidigare erfarenhet från arbete med hårdvara, upphandlingar eller underhåll för flygande system är en stor merit. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och hur just du kan bidra till teamets förmåga att leverera. Du är ingenjör eller så har du arbetat många år inom relevanta områden på Saab.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
