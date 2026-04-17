APL-samordnare och kommunikationskoordinator.
Academedia Support AB / Organisationsutvecklarjobb / Kalmar Visa alla organisationsutvecklarjobb i Kalmar
2026-04-17
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Kalmar
, Karlskrona
, Växjö
, Västervik
, Älmhult
eller i hela Sverige
Praktiska gymnasiet i Kalmar söker en engagerad och strukturerad person för en kombinerad roll som APL-samordnare och kommunikationskoordinator. I denna roll kommer du att ha en central funktion i att både skapa och upprätthålla starka relationer med arbetslivet samt bevisa en tydlig och effektiv kommunikation, både internt och externt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att möta eleverna utifrån deras individuella kunskapsnivåer, behov och förutsättningar. Du har en god förståelse för att varje elev är unik och arbetar aktivt för att stöta och vägleda dem i deras utveckling. Din pedagogiska insikt kombineras med ett genuint engagemang för ungdomars lärande och framtid.
Utöver dina yrkeserfarenheter och ditt kontaktnät inom näringslivet ser vi att du är målinriktad och ansvarstagande. Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig både i tal och skrift, vilket gör att du kan kommunicera tydligt med elever, kollegor och externa samarbetspartners. Du är social, relationsskapande och har lätt för att knyta nya kontakter, samtidigt som du värnar om att bygga långsiktiga samarbeten.
Du är en driven och nyfiken person som ständigt söker nya möjligheter att utveckla både dig själv och verksamheten. Du arbetar proaktivt och lösningsorienterat, med ett tydligt fokus på att varje elev ska ge bästa möjliga förutsättningar att nå sin fulla potential. Du motiveras av att utmana både dig själv, dina kollegor och elever, och du vågar tänka nytt. Du är inte rädd för att tänja på gränserna och testa innovativa arbetssätt som bidrar till skolans och elevernas utveckling.
Våra elever har en stark vilja att ta steget ut i arbetslivet, och din viktigaste uppgift blir att vägleda och stöta dem på vägen dit. Genom att samordna och kvalitetssäkra APL (arbetsplatsförlagt lärande) skapar du värdefulla möjligheter för eleverna att sätta sina kunskaper i praktiken, utveckla yrkeskompetens och bygga viktiga kontakter inför framtiden.
Ditt uppdrag Praktiska gymnasiet i Kalmar befinner sig i en expansiv fas och utöka sin verksamhet med fler tjänster. Denna tjänst är en heltidstjänst (100 %) med start den 10 augusti eller enligt överenskommelse. I rollen kommer du att ha ett övergripande ansvar för samordningen av APL-platser (arbetsplatsförlagt lärande) för samtliga av skolans program, vilket innebär en central funktion i att styrka och relevanta i elevernas praktik.
Du blir en viktig del av vårt engagerade team och kommer att arbeta nära kollegor inom ett arbetslag där samarbete, delaktighet och gemensamt ansvar står i fokus. Vi ser dig som en drivande och utvecklingsinriktad person som, med elevernas bästa i centrum, vill vara med och vidareutveckla både APL-samordnarrollen och kommunikationskoordinatorfunktionen.
I tjänsten ingår bland annat att planera, organisera och följa upp APL-placeringar, samt att ansvara för administration kopplad till dessa, såsom kontraktsskrivning och kontakt med företag och handledare. Du fungerar som en länk mellan skolan och arbetslivet, där du aktivt arbetar för att skapa, underhålla och utveckla samarbeten med externa aktörer.
En viktig del av uppdraget är också att bidra till skolans kommunikationsarbete. Det innebär att du stödjer skolledning och administration genom att hantera och strukturera kommunikation, både internt och externt. Du förväntas ha goda kunskaper inom kommunikation, till exempel e-posthantering, samtalsmetodik och olika digitala och mediala kanaler, och kunna anpassa ditt budskap utifrån målgrupp.
Våra elever har möjlighet att genomföra APL även utomlands via Erasmus+, och i detta arbete har du en roll i att förbereda, informera och vägleda både elever och personliga. Du är delaktig i ansökningsprocesser och bidrar till att skapa förutsättningar för internationella erfarenheter som stärker elevernas kompetens och framtida möjligheter.
Tillsammans med dina kollegor arbetar du kontinuerligt med att coacha och stötta eleverna, både i deras kunskapsutveckling och i deras sociala utveckling, under hela deras gymnasietid hos oss. Du bidrar till att skapa en trygg och inspirerande lärmiljö där eleverna får möjlighet att växa och nå sina mål.
Jag det dagliga arbetet använder vi digitala verktyg som en del av verksamheten. Kommunikation med elever och vårdnadshavare sker huvudsakligen via Schoolsoft, och vi arbetar i en Google-baserad miljö där vi delar dokument, kalendrar och planering. Det är viktigt att du känner dig bekväm med digitala arbetssätt och ser möjligheter att använda dessa för att effektivisera och utveckla verksamheten.
Praktiska Gymnasiet Kalmar
Välkommen till en ny trivsam arbetsplats. Här finns 230 elever som går yrkesprogram. Här kommer du undervisa en skön mix av elever med mycket kreativitet. Vi erbjuder åtta olika yrkesprogram. Vi arbetar mycket tillsammans mellan yrkes- och gymnasiegemensamma kurserna, vilket gör att det kollegiala samarbetet är stort.
Vi erbjuder
Vi erbjuder alla våra nyanställda yrkeslärare en introduktionskurs som löper under ett år och som ger dig en grundläggande pedagogisk utbildning. Kursen hjälper dig även att hitta i relevanta styrdokument som är nödvändiga i din yrkesroll, såsom skollag samt gymnasieförordning och läroplan. Efter att du gått kursen ges du möjlighet att bli tillsvidareanställd som yrkeslärare.
På Praktiska Gymnasiet jobbar vi som ett sammansatt team och säkerställer att du får rätt förutsättningar för att utvecklas i lärarrollen. Vi erbjuder våra medarbetare och kompetensutveckling genom Academedia Academy intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra kollegor inom Praktiska Gymnasiet men även med andra inom AcadeMediakoncernen. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning.Publiceringsdatum2026-04-17Övrig information
Ansök så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande, dock senast 2026-05-17. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektor Åse Porsefjord på 0480-403560 eller via mail ase.porsefjord@praktiska.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
392 39 KALMAR
För detta jobb krävs körkort.
Praktiska Gymnasiet
Rekryterare
Åse Porsefjord ase.porsefjord@praktiska.se
9861678