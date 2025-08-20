Anti-Abuse Operations Analyst
2025-08-20
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en Anti-Abuse Operations Analyst som vill arbeta med att skydda plattformens integritet och bidra till en tryggare användarupplevelse globalt. Rollen innebär att ingå i ett internationellt team som samarbetar över olika funktioner såsom teknik, juridik och licensfrågor för att motverka missbruk och säkerställa en säker digital miljö.Publiceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
Hantera supportärenden genom analys och effektiva åtgärdsflöden.
Kommunicera tydligt och professionellt med både interna och externa intressenter.
Identifiera förbättringsmöjligheter i processer, system och policys.Kvalifikationer
Relevant akademisk examen inom teknik/analys eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Vana att arbeta med SQL och stora datamängder.
God affärsförståelse och förmåga att leverera under tidspress.
Strukturerad, noggrann och kommunikativ.
Erfarenhet av datavisualisering i verktyg som exempelvis Tableau.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av utredningar inom fraud/abuse, riskhantering eller hotanalys.
Förmåga att identifiera mönster och signaler i stora datamängder för att driva automatisering och förebyggande arbete.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-26
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
118 18 STOCKHOLM
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com
