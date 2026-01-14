Antagningshandläggare
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Utbildningsenheten är en av tio enheter inom universitetets gemensamma förvaltning. Enheten är uppdelad i fyra sektioner och vid enheten arbetar drygt 100 personer. https://medarbetarportalen.gu.se/utbildningsenheten/
Sektionen för antagning är en av sektionerna vid Utbildningsenheten som ansvarar för all antagning till kurser och program på grundnivå och avancerad nivå, samordnar universitetets valideringsarbete samt anordnar högskoleprovet. Sektionen består idag av ca 25 personer och vi sitter i kontorslokaler på Rosenlundsgatan 4. Sektionen för antagning söker nu en vikarierande antagningshandläggare. Vill du arbeta med antagningsfrågor och har du dessutom erfarenhet av myndighetsutövande arbetsuppgifter - då hoppas vi att du söker denna tjänst hos oss!
Här kan du läsa mer: Anmälan och antagning | Göteborgs universitet (gu.se)
Arbetsuppgifter
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att arbeta med antagning till universitetets kurser och program både på grundnivå och avancerad nivå. Arbetet omfattar bedömning av akademiska och gymnasiala meriter från Sverige och andra länder. Rollen som antagningshandläggare innebär ett stort ansvarstagande och självständigt arbete men du är också en del av en arbetsgrupp med handläggare som arbetar nära varandra. I arbetet ingår att ge stöd och information till nationella och internationella sökande samt medarbetare andra myndigheter per telefon och mejl.
Kommunikationen sker både på svenska och engelska. Som en del av tjänsten kan du även komma att utföra annat förekommande arbete inom sektionen relaterat till olika uppdrag för sektionen. Du förväntas även aktivt ta del i arbetet med att vidareutveckla sektionens verksamhet och administrativa processer.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Kandidatexamen inom offentlig förvaltning eller motsvarande kunskap/erfarenhet, alternativt annan inriktning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och relevant för rollen
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska såväl som engelska. Ytterligare språkkunskaper är meriterande
Erfarenhet från antagningshandläggning, regeltillämpning och behörighetsbedömning, samt erfarenhet av de studieadministrativa system som används vid Göteborgs universitet, såsom LADOK och NyA, är meriterande. Även tidigare erfarenhet av utbildningsadministration och/eller handläggningsarbete vid en myndighet är meriterande.
För att lyckas i detta arbete krävs att du är flexibel och har en utvecklad servicekänsla då arbetet innebär mycket kontakter med sökande och medarbetare inom universitet. Arbetet sker i team med ett agilt arbetssätt, varför god samarbetsförmåga och god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp är nödvändigt.
Arbetsuppgifterna ställer höga krav på noggrannhet och arbetet bedrivs periodvis under tidspress vilket även ställer krav på en god planerings- och organisationsförmåga. Det förutsätts även att du har god datorvana och ser datorn som ett verktyg i det dagliga arbetet. På sektionen uppmuntras utveckling av det gemensamma arbetet med stöd av digitala hjälpmedel som AI. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställning
Anställningen är ett vikariat med omfattning 100% (heltid) med placering vid sektionen för antagning, Utbildningsenheten. Tillträde för anställningen är 2026-03-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen är tidsbegränsad tillsvidare dock längst tom 2027-02-28, eller tills ordinarie befattningshavare är åter i tjänst. Förlängning kan komma att aktualiseras.
Utbildningsenheten arbetar i lokaler på Rosenlundsgatan 4 och flyttar under 2026 till nya lokaler på Rosenlundsgatan 8 i Göteborg.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta sektionschef Karin Hallgren, karin.hallgren.3@gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 3 februari.
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
