Ansvarig till småhundsdagis
2025-11-15
Hunter Stockholm startade sin verksamhet 1970 under namnet Hundaffären som en av Stockholms första renodlade butiker för hundägare. 2018 blev vi Sveriges första Hunter Brand Store och vi kan idag erbjuda våra kunder hela sortimentet hos hunter.de
Verksamheten består idag av butik för hund- och kattillbehör, hunddagis, hundtrim och veterinär.
Vår ambition är att erbjuda våra kunder kvalitetsprodukter kombinerat med hög nivå av kundservice och kunnande om hundar.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha gediget kunnande om hundar och/eller relevant utbildning (tex djurgymnasium, naturbruksgymnasium, eller hundskötarutbildning), alternativt godkänd hunddagisutbildning som kan verifieras.
Meriterande är om du också har erfarenhet av att sälja produkter som riktar sig till hundägare, då arbete i butiken ingår till viss del av tjänsten.
Har du även tidigare erfarenhet som ansvarig för hunddagis och fullgjord utbildning till hunddagisföreståndare ser vi det som ett stort plus. Men vi ser framförallt att du har rätt inställning och kan instruera och leda andra i arbetet.
Vi är ett litet team där alla är beroende av varandra för att kunna leverera på den nivå som våra kunder förväntar sig och vi lägger mycket fokus på att samtliga anställda ska må bra och känna att man är en viktig del av verksamheten.
Som arbetsgivare jobbar vi ständigt för att förbättra villkoren för vår personal, att erbjuda en trevlig och säker arbetsplats, samt att investera i verksamheten och personalen.
Viktiga personliga egenskaper utöver att du förstår vikten av kundbemötande är att du känner dig bekväm med att leda och fördela arbete, kan ta initiativ och eget ansvar, samarbeta med dina kollegor, och förstår vikten av att vi hjälps åt.
Du kommer inte att ha resultat- eller personalansvar, men behöver ha kunskap om vilka rutiner som behövs för att driva ett hunddagis - allt från dagliga rutiner till schemaläggning och bemanning.Publiceringsdatum2025-11-15Dina arbetsuppgifter
Hundpromenader
Aktivering och lek med hundarna mellan promenaderna
Kloklipp
Bad och fön av hundar
Schemaläggning tillsammans med butiksansvarig.
Ansvar för bemanning av hunddagiset (tex vid sjukdom och andra avbrott från ordinarie schema)
Ansvar för beläggningen av hunddagis
Kundmottagning
Löpande kommunikation och information till kunder
Butiksförsäljning
Uppackning och prismärkning av varor
Allmän städning
Tjänsten är på 80% av en heltid, dvs 32 timmar/vecka i snitt på ett 3 veckors rullande schema. Goda möjligheter finns om man vill jobba mer utöver schemalagd arbetstid. Arbetstiderna varierar enligt ett veckoschema där du ibland har öppnar dagiset kl 7.30 och jobbar fram till eftermiddagen, alternativt börjar under förmiddagen och jobbar fram till stängningen kl 18 vid butikstjänst. Var tredje helg jobbar du i butiken lördag 10-16.
6 månaders provanställning tillämpas
Timlön enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kommer att tillsättas snarast, så vänta inte med att skicka i din ansökan om du är intresserad av att jobba hos oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
