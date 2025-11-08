Ansökan - Volvo Cars
Aura Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2025-11-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Ta nästa steg i din karriär inom Volvo Cars!
Jobbar du i fordonsbranschen idag eller är en passionerad fordonsentusiast som vill arbeta med Volvo Cars men inte hittar en passande tjänst just nu eller vill få in en fot? Då hjälper gärna vi på Aura Personal dig! Aura Personal är ett bemanning- och rekryteringsföretag som är nischade inom fordonsbranschen och specialiserar sig på att matcha rätt profil med rätt tjänst.
Aura Personal har ett brett kontaktnät inom branschen och hjälper gärna dig att hitta din nästa tjänst. Vi söker ständigt efter duktiga profiler till roller inom exempelvis:
• Mekanik & service
• Reservdelar & logistik
• Försäljning & kundservice
• Administration & ledarskap
Hos oss får du chansen att arbeta med Volvo Cars och bli en del av ett team där kvalitet, innovation och service står i fokus.
<b>Skicka in din ansökan idag, så matchar vi din profil med framtida möjligheter!</b> Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "83". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Alexis Camacho alexis.camacho@aurapersonal.se Jobbnummer
9595420