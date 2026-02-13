Anläggningsarbetare Halland
Nu söker vi nya medarbetare till Civil South i Halland!
I Halland bedriver vi projekt i området från Varberg till Båstad. Våra uppdrag varierar från större anläggningsprojekt till lokala ramavtal. Just nu arbetar vi bland annat inom våra ramavtal med Fortifikationsverket och Halmstads stadsnät. Parallellt pågår flera projekt runt om i Halland, där ett av dem är i samarbete med Svenska kraftnät, där vi bygger ut 400 kV-luftledningarna mellan Breared och Horred.
Tjänsten som Väg- och anläggningsarbetare
Som anläggningsarbetare hos oss kommer du att arbeta i olika projekt inom mark, anläggning och infrastruktur vilket främst innebär med VA-, exploaterings-, grundläggnings- och/eller finplaneringsarbeten. Arbetet bedrivs såväl självständigt som i små och stora lag.
Din profil
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet inom brett mark- och anläggningsarbete och/eller inom rörläggning/VA. Yrkesbevis som Väg- och anläggningsarbetare är meriterande men inget krav.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är engagerad, ansvarsfull och tycker om när mycket händer. Du gillar att jobba tillsammans med andra men kan även arbeta självständigt när så krävs.
Du har en bra kommunikativ förmåga och behärskar svenska i tal och skrift. Du värdesätter ett företag som arbetar för en god arbetsmiljö och identifierar dig med våra värderingar: Ärlighet, Respekt och Tillit.
B-körkort är ett krav.
Ytterligare information
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, vi tillämpar provanställning. Arbetsområdet är Halland med närområde. Resor inom verksamhetsområdet förekommer.
I enlighet med NCC:s säkerhetskultur genomför vi bakgrundskontroll på våra slutkandidater.
NCC erbjuder
Vi på NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig som arbetar hos oss ett stort utbud av personalförmåner. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare. Det ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder också försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt andra erbjudanden och rabatter via vår förmånsportal Benify. Läs mer om NCCs förmåner: Förmåner | NCC
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten vänligen kontakta HR Specialist Åsa Hammarberg 070-674 98 04 eller Projektchef Patrik Guntell 072-251 38 13. Urval och tillsättning sker löpande så skicka in din ansökan så snart du kan, dock senast 1 mars.
Varmt välkommen med din ansökan!
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden
