Ylk AB är ett byggföretag som arbetar med byggande av bostadshus och andra byggnader. Vi utför entreprenader från markarbete till färdig stomme, med fokus på kvalitet, säkerhet och hållbara lösningar. Vi är ett växande bolag med stark laganda, där varje medarbetares kompetens och engagemang värdesätts högt.
Vi söker nu 2-3 anläggningsarbetare som vill bli en del av vårt byggteam. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.
Erfarenhet av anläggnings- eller byggarbete är meriterande men inget krav då du i början kommer att arbeta tillsammans med kollegor under en period tills du blir självständig. Vi ser gärna att du är noggrann, ansvarstagande och samarbetsvillig.
Hos oss får du en trygg och utvecklande arbetsmiljö samt möjlighet att växa tillsammans med ett växande företag. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor enligt kollektivavtal. Bolaget har kollektivavtal med Byggnads.
Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetsområdet är främst i Göteborg med omnejd.
Skicka din ansökan med CV och en kort beskrivning av dig själv till adnand@ylkab.com
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
Endast via epost
E-post: adnand@ylkab.com
