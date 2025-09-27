Anläggningsarbetare
EMJ Installation & Bemanning AB / Anläggningsarbetarjobb / Stockholm Visa alla anläggningsarbetarjobb i Stockholm
2025-09-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EMJ Installation & Bemanning AB i Stockholm
, Norrtälje
, Uppsala
, Norrköping
, Gävle
eller i hela Sverige
EMJ Installation & Bemanning AB söker flera Anläggare. Som anläggningsarbetare på EMJ kommer arbetsuppgifterna att variera.
Vi är verksamma inom alla typer av anläggningsarbeten dräneringar av hus, markarbete för husgrunder, byte avlopp, inst reningsverk, gator och torg, VA, anläggningsarbeten, vägdrift, park samt yttre fastighetsskötsel.
Allt sker i nära samverkan med våra kunder, stora som små Publiceringsdatum2025-09-27Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet
Krav på att kunna skriva, läsa och förstå Svenska/Engelska
Körkort B Som person är du motiverad, driven, ansvarstagande och noggrann i ditt arbete. Som anläggare ska du kunna utföra olika typer av mark- och ledningsarbeten, både ensam och i lag med andra. Då arbetet ständigt förändras ställer det krav på att du är flexibel och prestigelös och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Arbetet är fysiskt krävande och kan bitvis vara tungt. Att alltid arbeta med säkerheten i fokus är en självklarhet för dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EMJ Installation & Bemanning AB
(org.nr 556752-0852), https://emjbemanning.se/ Arbetsplats
EMJ Installation & Bemanning Kontakt
Mikael Wallin mw@emjbemanning.se Jobbnummer
9529641