Anläggningsarbetare
Randstad AB / Maskinförarjobb / Borlänge Visa alla maskinförarjobb i Borlänge
2025-09-03
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Borlänge
, Falun
, Säter
, Leksand
, Hedemora
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill jobba som mark- och anläggningsarbetare i sommar. Är du ansvarstagande, lösningsorienterad och noggrann? Har du dessutom erfarenhet av liknande jobb? Då är det dig vi söker.
Uppdraget löper omgående till mitten av december. Vi söker dig som vill vara en del av ett arbetslag med högt i tak, snabba kommunikationsvägar och där dina idéer kan vara lösningen på problemen. Har du ett genuint intresse för branschen, erfarenhet av jobb med anläggningsarbete på väg, antigen med fibergrävning, rörläggning, schaktarbete eller liknande?
Randstad Operational är karriärpartnern som hjälper dig att säkra ett jobb som kompletterar din kompetens, främjar god balans mellan jobb och fritid och bidrar till dina mål. Som konsult hos Randstad Operational är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra många spännande kunder. Du får konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Med oss som karriärpartner får du tillgång till en mängd olika karriärmöjligheter, så att du kan utveckla din kompetens och bygga ett välfyllt CV. Söker du en arbetsgivare som bryr sig om dig, ditt arbetsliv och ditt välmående, och erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Ansvarsområden
Utföra mark- och anläggningsarbeten enligt ritningar och specifikationer
Förbereda och planera arbetsmoment på arbetsplatsen
Säkerställa att arbetet utförs i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifterKvalifikationer
B - körkort
Goda kunskaper i svenska
Erfarenhet av mark- och anläggningsarbete
Meriterande om du har yrkesbevis inom mark- och anläggning
Arbete på väg 1 och 2
Ritningsläsning
Som person vill vi att du är ansvarsfull och har lätt för att samarbeta. Du är händig, engagerad och ett eget driv. Du är även strukturerad, noggrann och trivs med ordning och reda omkring dig. Förutom dina kunskaper och erfarenheter kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9489908