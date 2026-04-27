Anläggnings- och evenemangsansvarig
2026-04-27
Örkelljunga är en del av "Familjen Helsingborg" där 11 kommuner i det expansiva Skåne Nordväst tillsammans arbetar för att gynna den gemensamma regionen. Örkelljunga är en kommun med stabil ekonomi och har idag drygt 10 000 invånare. Örkelljunga kännetecknas av en närhet där ett starkt samarbete och korta beslutsvägar utgör styrkan i kommunen. Här har du som medarbetare större möjlighet att påverka din personliga utveckling likväl som verksamhetens utveckling i stort. I Örkelljunga kommun arbetar vi med ett professionellt bemötande präglat av våra tre värdeord; kunskap, omtanke och handling. Som en del av Örkelljunga kommun har du möjlighet att arbeta gränsöverskridande och göra stor skillnad.
Vill du ha en fri och ansvarstagande roll där du får kombinera teknik, service och evenemangsutveckling?
Vi söker nu en engagerad och självgående anläggningsansvarig eventkoordinator till vår kommunala arena FORUM med idrottshall, konferenslokaler och blackbox.
Arenan är en mötesplats för idrott, kultur, konferenser och samhällsaktiviteter. Som anläggningsansvarig eventkoordinator ansvarar du för den dagliga driften av lokalerna samt för planering, bokning och genomförande av evenemang. Tjänsten är bred och självständig med stort eget ansvar och goda möjligheter att bidra till verksamhetens utveckling. Du kommer också ha ansvar för allmänkulturen i kommunen och anordna evenemang på flera platser.
Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
* medverka till att utveckla arenans verksamhet, utbud och arbetssätt i linje med kommunens mål.
* planera, samordna och genomföra evenemang såsom idrottsarrangemang, kulturella aktiviteter, konferenser och möten.
* ansvara för bokningar, kundkontakter och visningar av arenans lokaler.
* vara kontaktperson för föreningar, arrangörer, verksamheter och allmänhet.
* arbeta praktiskt och tekniskt med lokalerna, exempelvis ljud, ljus, scen, möblering och teknisk utrustning.
* utföra vaktmästar- och tillsynsuppgifter i anläggningen.
* säkerställa att lokalerna är säkra, ändamålsenliga och väl fungerande.Kvalifikationer
* Du är självgående, driven och tar eget ansvar.
* Du är lösningsorienterad och har ett positivt synsätt.
* Du tycker om att arbeta med människor och har hög social kompetens.
* Du är tekniskt och praktiskt lagd och trivs med varierande arbetsuppgifter.
* Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift samt har god datorvana.
* Du kan arbeta självständigt såväl som samarbeta med andra.
* Du är strukturerad och har förmåga att planera och prioritera.
* B-körkort krävs.
För att trivas i rollen ser vi att du är en flexibel problemlösare som trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik. Du har ett genuint intresse för evenemang, människor och utveckling.
Vi ser fram emot att få en ny kollega och kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Kvälls- och helgtjänstgöring förekommer
Sökanden som har skyddade personuppgifter uppmanas att kontakta arbetsgivaren för information om hur arbetsgivaren tar emot ansökan. Beslut om skyddade personuppgifter kan komma att begäras. I samband med erbjudande av tjänst behöver du som sökande lämna in utdrag från belastningsregistret innan anställning kan ske.
Vi krigsplacerar årligen vår personal. Vi har redan valt annonseringskanal och undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319210". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örkelljunga kommun
(org.nr 212000-0878)
Biblioteksgatan 10 (visa karta
)
286 80 ÖRKELLJUNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örkelljunga kommun, Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Kontakt
Kultur- och fritidssamordnare
Malin Löfkvist malin.lofkvist@orkelljunga.se 0435-550 39 Jobbnummer
9878690