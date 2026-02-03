Anläggare med montageansvar
2026-02-03
Hallås Trä och Entreprenad AB söker anläggare till våra projekt inom lekplatser, aktivitetsytor och utemiljöer. Tjänsten är varierad och kombinerar anläggningsarbete med montering.
Arbetet sker huvudsakligen i Göteborgsområdet. I enstaka fall kan arbete på andra orter förekomma.
Du arbetar både självständigt och i team, med ansvar för kvalitet, säkerhet och ordning på arbetsplatsen.

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat
Mark och anläggning
Grundläggning och markberedning
Dränering och schakter
Justering och förberedelse av underlag
Utläggning av fallskyddsmaterial som sand och träflis
Sättning av kantsten och plattor
Maskinkörning kan förekomma beroende på erfarenhet
Montage och byggnation
Montering av lekplatsutrustning och aktivitetsytor
Byggnation och montering av altaner och träkonstruktioner i utemiljö
Slutjustering och finmontering för att säkerställa kvalitet och säkerhet

Kvalifikationer
Erfarenhet av anläggningsarbete
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Förståelse för ritningar och montageanvisningar
B-körkort
Meriterande
Maskinvana
Erfarenhet av snickeri

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, praktiskt lagd och lösningsorienterad. Du tar ansvar för ditt arbete, bidrar till god arbetsmiljö och fungerar väl i samarbete med andra.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning på heltid
Varierade arbetsuppgifter i olika projekt
Arbete i ett växande företag med korta beslutsvägar
Trygga villkor
Möjlighet att utvecklas mot arbetsledande roller

Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till jobb@hallas.se
.
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: jobb@hallas.se
