Anläggare med C-kort
Lidingö Trädgårdscenter AB / Trädgårdsanläggarjobb / Lidingö Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Lidingö
2025-10-02
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidingö Trädgårdscenter AB i Lidingö
Vi söker en allsidig anläggare med lastbilskort för varierande anläggningsarbeten på Lidingö. Du jobbar i lag med maskinförare/grävmaskinist och hjälpts åt för att utföra arbetet i sin helhet.
Arbetena är varierande och omfattar allt från byggnation av lekplatser, parker, gångvägar, busshållplatser, trappor, VA-arbeten, aktivitetsytor för idrott, finplanering, men även andra arbeten som trädfällning och snöröjning.
Vi ser gärna att du har en bakgrund (erfarenhet) som anläggare samt talar och förstår svenska.
Meriterande att även kunna köra:
Kranbil
Lastväxlare
Hjullastare
Motorsåg
F-skattare också av intresse
För rätt kandidat finns boende på Lidingö
________________________________________________
Lidingö Trädgårdscenter AB är ett familjeföretag med ca 25 medarbetare. Vi är ett glatt gäng som arbetar med trädgårdsskötsel och markanläggningar enbart på Lidingö. Vi utgår varje dag från våra lokaler i Stockby industriområdet och våra uppdragsgivare är huvudsakligen fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och Lidingö Stad. De flesta medarbetarna är fast anställda helårsarbetande personal. Vi söker alltid nya duktiga medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: johan.persson@lidingo-tgc.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö Trädgårdscenter AB
(org.nr 556132-9102)
Förrådsvägen 11 B (visa karta
)
181 41 LIDINGÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Johan Persson johan.persson@lidingo-tgc.se 0704888359 Jobbnummer
9537233