Anläggare
Mark & Bygganläggningar i Motala AB / Anläggningsarbetarjobb / Motala Visa alla anläggningsarbetarjobb i Motala
2025-12-18
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mark & Bygganläggningar i Motala AB i Motala
Jobba med oss!
Mark och Bygganläggningar i Motala AB växer och söker nu fler engagerade medarbetare till vårt team!
Vi söker dig som vill vara en del av ett väletablerat och växande företag inom mark- och anläggningsbranschen.
Vi söker:
• Anläggare - med erfarenhet av markarbete, stensättning, dränering, VA och grundläggning.
• Grävmaskinist - gärna med erfarenhet av finplanering, kabelgrävning eller precisionsgrävning.
Vi erbjuder:
• En heltidstjänst med möjlighet till fast anställning.
• Ett varierande arbete i ett positivt team med god gemenskap.
• Möjlighet att utvecklas inom företaget - vi satsar på långsiktighet.
Vi söker dig som:
• Är Noggrann, ansvarstagande och samarbetsvillig
• Trivs med fysiskt arbete
• Har giltigt B-körkort
• Har maskinförarbevis (för maskinisttjänst).Publiceringsdatum2025-12-18Om företaget
Mark och Bygganläggningar i Motala AB utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten - från grundläggning och dränering till plattsättning och färdiga trädgårdslösningar. Vi lägger stor vikt vid kvalitet, kundnöjdhet och ett professionellt bemötande.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv till:Kontakt@markbyggab.se
Mer info om oss på markbyggab.se
Vi behandlar ansökningar löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: kontakt@markbyggab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mark & Bygganläggningar i Motala AB
(org.nr 559427-6585)
Marmorvägen 3 (visa karta
)
591 53 MOTALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9653939