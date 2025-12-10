Anhörigkonsulent
I Vaxholms stad, en liten kommun med hög ambitionsnivå, ges stort eget ansvar och möjligheter att påverka. Här arbetar du i verksamheter med goda resultat, i en vacker och trygg miljö. I undersökningar rankar medarbetare oss som en av Sveriges bästa kommuner att arbeta i.
Vår värdegrund, Samspel, Engagemang och Respekt, skapar gemenskap och hjälper oss med vårt samhällsviktiga uppdrag.
Som anställd inom socialförvaltningen har du möjlighet att göra skillnad. Här har du goda möjligheter att utvecklas i din roll och närhet och stöd av kollegor och chefer.Publiceringsdatum2025-12-10Beskrivning
Anhörigkonsulenten arbetar inom enheten för stöd och förebyggande och arbetet innebär att ge stöd, vägledning och information till anhöriga till äldre personer, särskilt med fokus på demenssjukdom.
Rollen bidrar både till det direkta stödet till anhöriga och till verksamhetens utveckling inom områden som personcentrerad omsorg, samverkan och anhörigstöd.
Anhörigkonsulenten verkar verksamhetsnära och arbetar på uppdrag av och i nära samverkan med kommunens demensstrateg. Fokus är praktiskt stöd, samordning och utveckling av arbetssätt kopplade till anhörigas behov och demensområdet.Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att ge individuellt stöd, rådgivning och samtal till anhöriga och närstående, särskilt vid demenssjukdom. Du ska kunna informera om kommunala stödinsatser, rättigheter och samverkande aktörer. Du ska även kunna coacha kring vård, omsorg och anhörigas egen situation, samt planera, dokumentera och följa upp insatser på ett strukturerat sätt.
Du stödjer anhöriga i deras vardagssituation och i kontakter med vård och omsorg. Samordna och leda anhöriggrupper, samtalsgrupper och tematräffar ingår också i rollen, samt delta vid informationsträffar och föreläsningar riktade till anhöriga.
Fokus är demens och du behöver vara ett praktiskt stöd för anhöriga och verksamheter i frågor som rör demenssjukdom. Du medverkar i arbetet med att utveckla personcentrerade arbetssätt inom demensomsorgen. Bidrar till informationsspridning och utbildningsinsatser om demens för personal och anhöriga.
Du samverkar med hemtjänst, särskilt boende, primärvård, minnesmottagningar och civilsamhälle och medverkar i lokala nätverk kring anhörigstöd och demens. Stödja utvecklingen av förbättrade samverkansformer mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård är också en del i uppdraget.
Vi vill att du bidrar till förbättringsarbete kopplat till anhörigstöd och demensområdet. Du deltar i uppföljning och sammanställning av behov, erfarenheter och förbättringsförslag. Medverkan i genomförande av statsbidragsfinansierade aktiviteter, samt följer upp deltagande i grupper och insatser.
Du dokumenterar enligt gällande rutiner och bidrar till underlag för uppföljning och rapportering.
Du har kunskap om verksamhetssystem och digitala verktyg för dokumentation, uppföljning och analys av anhörigstöd. Du säkerställer att rapporter och dokumentation stödjer enhetens styrning, uppföljning och utveckling.
Du samarbetar internt med enhetschef, demensstrateg, övrig anhörigkonsulent samt personal inom äldreomsorgen.
Externa samarbetspartners är primärvård, minnesmottagningar, föreningar och anhörigorganisationer samt studieförbund
Anhörigkonsulenten är direkt underställd enhetschefen för stöd och förebyggande verksamhet.Kvalifikationer
Kvalificerande är relevant högskoleutbildning inom socialt arbete, vård eller omsorg alternativt utbildad undersköterska.
Vi ser gärna att du har minst några års erfarenhet av arbete inom socialt arbete eller stöd till anhöriga. Erfarenhet av dokumentation och uppföljning av stödinsatser. Erfarenhet av arbete inom äldreomsorg, funktionshinder eller LSS är meriterande.
Meriterande är:
- anhörigstödsutbildning eller Silvia-syster.
- erfarenhet av rådgivning, coachning eller stöd till anhöriga
- erfarenhet av utvecklingsarbete, projektledning eller processledning inom socialtjänst
- erfarenhet av arbete inom äldreomsorg, funktionshinder eller LSS
Vi lägger stor vikt till dina personliga egenskaper så som:
- analytisk och strukturerad
- självständig och ansvarstagande.
- engagerad i anhörigas situation och välmående. Anställningsvillkor
Slutkandidater genomgår en bakgrundskontroll.
Som anställd i Vaxholms stad kan du komma att bli krigsplacerad i staden.
Vaxholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om Vaxholm
Vaxholms stad är en skärgårdskommun med 12 000 invånare och stora naturområden inom gång- och cykelavstånd. Varje år har Vaxholm nära en miljon besökare Vaxholm. Enligt undersökningar är Vaxholm länets tryggaste kommun.
En utvecklad kollektivtrafik med goda buss- och båtförbindelser möjliggör god och naturskön pendling från centrala Stockholm och närliggande orter.
Inom kommunens verksamheter är vi idag ca 500 tillsvidareanställda som jobbar med våra invånares, näringsidkares och medarbetares bästa för ögonen utifrån våra värdeord Samspel, Engagemang och Respekt - SER. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
