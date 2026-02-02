Anestesisjuksköterska
Vi på Capio Artro Clinic - Sophiahemmet är Sveriges ledande idrottsskadeklinik, en högspecialiserad ortopedisk verksamhet inom artroskopisk kirurgi i knä, höft, axel, fotled och armbåge, samt höft- och knäproteskirurgi. Vi utför cirka 5 000 operationer per år och gör flest korsbandsoperationer i Sverige. Vår operationsavdelning består av fem operationssalar på Sophiahemmet och två på Gärdet. Utöver det bemannas en av operationssalarna på Sophiahemmet som hyrs ut till Ortopediskt centrum. Vi erbjuder rotation mellan dessa enheter för att ge dig en bredare erfarenhet och yrkesmässig utveckling.
Utöver den rena ortopedin med mottagningsarbete och operation så har kliniken också en av Stockholms största specialistverksamheter inom fysioterapi med inriktning mot idrottsmedicin och ortopedi. Rehab bedrivs både vid Sophiahemmet och vid en filial på Globenområdet.
Det finns ett djupt och brett kunnande inom ortopedi, rehab och idrottsmedicin på kliniken. Våra medarbetare är vår största tillgång och är dedikerade till att leverera bästa tänkbara vård för varje patient. Vi är beroende av våra kunniga och ansvarstagande medarbetare för att tillsammans skapa en attraktiv arbetsplats.
Capio Artro Clinic har ett samarbete med Centrum för Idrottsskadeforskning och Utbildning (CIFU) som är en centrumbildning tillsammans med MMK på Karolinska Institutet och Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Genom CIFU har vi skapat en kreativ miljö där det bedrivs klinik, forskning och utbildning under samma tak inom Sophiahemmets område.
Din roll
Som anestesisjuksköterska hos oss ingår du i professionella team och deltar i anestesi- och perioperativ vård vid ortopediska operationer inom bland annat ryggkirurgi, proteskirurgi och artroskopi. Även rotering till vår pre -och postoperativa avdelning.
Vi erbjuder introduktion och lokal utbildning för att du ska känna dig trygg och kunna utvecklas i din yrkesroll. Din insats är viktig för att skapa effektiva patientflöden med hög kvalitet och säkerhet. Arbetet sker dagtid på vardagar, och avdelningen är stängd under helger och helgdagar.
Vi erbjuder dig
Kollektivavtal
6 månaders provanställning enligt kollektivavtal
Närvarande chef
Kompetensutveckling, både internt och externt
3000 kr i friskvårdsbidrag
Frukost varje dag
Som anställd har du fri tillgång till vårt stora moderna gym, även med gruppträningspass
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Möjlighet till variation i arbetstid och arbetsplats.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesi och har ett intresse för ortopedisk kirurgi. Vi ser att du har några års erfarenhet som anestesisjuksköterska och vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Att hitta lösningar när vi står inför nya utmaningar är ett av våra kännetecken och där kommer du att bli en del i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Som person delar du gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter samtidigt som du är öppen för att lära dig av andra. Du är flexibel och gillar att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du drivs av att arbeta i ett professionellt team med ibland ett högt arbetstempo.
Erfarenhet från ortopedisk kirurgi är meriterande, men inte ett krav.Så ansöker du
Vill du vara en del av en av Stockholms mest framstående ortopediska kliniker och göra skillnad i patienters liv? Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
