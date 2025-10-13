Andningsskyddsansvarig
2025-10-13
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Är du intresserad att arbeta som andningsskyddsansvarig inom Teknikenheten?
Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund där Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg och Ljusnarsberg samverkar om räddningstjänst och olycksförebyggande verksamhet. Vi är ett av de större räddningstjänstförbunden i Sverige med våra 28 brandstationer, ca 500 anställda och ett insatsområde som täcker in ca 260 000 invånare.
Vi befinner oss i en spännande expansion och utveckling. Ett operativt samarbete mellan Värmland, Dalarna och Örebro län (Räddningsregion Bergslagen, RRB) drog i gång under 2020. Vi står inför bygget av ytterligare en brandstation i Örebro stad och nyligen stod en ledningscentral (Seglet) i samverkan med Polisen och SOS Alarm klar.
Teknikenheten ansvarar bl.a. för:
• besiktningar, service och reparationer av fordon inom hela förbundet
• IT
• materielunderhåll och materielförsörjning till våra brandstationer
• räddningsmateriel
• fastighetsförvaltning
• förrådshantering m.m.
Nerikes Brandkår arbetar aktivt för att vara en jämlik arbetsplats. Därför ser vi gärna sökanden med olika bakgrund och förutsättningar.Publiceringsdatum2025-10-13Om tjänsten
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär huvudansvar för, och underhåll av, räddningstjänstens andningsskydd för utryckning.
Du kommer att serva och testa andningsskydden enligt tillverkarens anvisningar, göra praktiska reparationer samt ansvara för inköp och lagerhållning av reservdelar till samtliga andningsskydd inom förbundet.
Tjänsten innebär också att säkerställa att vi upprätthåller kraven för kompetens gällande intern utbildning.
Utöver dessa arbetsuppgifter ingår det att tillsammans med kollegor på enheten svara för materialförsörjning inom förbundet samt besiktningar av fordon och transporter.
Tjänsten innefattar budgetansvar och ingen utryckningstjänstgöring ingår i tjänsten.
Arbetstid
Tjänsten innebär dagtidstjänstgöring 40 timmar per vecka.
Vi tillämpar flextidsavtal och erbjuder motionstimme på betald arbetstid.
Placering
Tjänstens huvudsakliga placering är i Lindesberg på brandstation, men du har hela Nerikes Brandkår som ditt arbetsområde.
Idag utgör delar av tjänsten ett större ansvar för stationen i Lindesberg, vilket är något vi gärna ser att den sökande tar vid.
Efter en tids anställning med placering i Lindesberg kan vi göra en särskild bedömning om möjlighet att utgå med kontorsplats från olika platser inom organisationen som t.ex. Byrsta/Kumla, nya station Öster eller station Nasta.
Kvalifikationer
För att vara behörig har du lägst gymnasieutbildning, gärna inom teknik. Du har god datavana och körkortsbehörighet lägst B och C, önskvärt är BE.
Det är önskvärt, men inte ett krav, med arbetslivserfarenhet inom teknik och/eller underhåll samt budget eller liknande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, samt relevant utbildning och/eller arbetslivserfarenhet från räddningstjänst t.ex. att arbete med underhåll av andningsskydd.
Som person ser vi att:
• Du kan arbeta självständigt, är initiativtagande och tar ansvar för dina uppgifter.
• Du är noggrann och strukturerad i ditt sätt att arbeta.
• Du har du god samarbetsförmåga, är lyhörd, mottaglig och tillmötesgående gentemot andra du arbetar med.
• Du är flexibel, har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter och kan hantera olika typer av uppgifter/uppdrag parallellt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform och tillträde
Tillsvidareanställning tillträde enl. överenskommelse. Provanställning tillämpas vid behov.
Ansökan
Sista ansökningsdag är 2025-11-09. Skicka din ansökan via e-post till rekrytering@nerikesbrandkar.se
. I ämnesraden skriver du "Andningsskyddsansvarig 2026".
I ansökan vill vi att du bifogar ett CV, examensbevis av högsta avslutade utbildning samt ett personligt brev, där du beskriver varför du är intresserad av tjänsten och vad du tror att du skulle kunna bidra med.
På grund av semestertider kan vår svarstid vara något längre än normalt.
Ytterligare information
Axel Kallio, enhetschef Teknik, 010-176 20 62.
Facklig företrädare nås via Nerikes Brandkårs växel, 010-176 20 00.
Övrigt
En första intervju planeras till slutet av november efter ansökningstidens slut.
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
