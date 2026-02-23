Analytiker inom bankområdet
Är du i början av din karriär och vill bidra till en stabil och trygg finansmarknad? Har du erfarenhet av att samla in och bearbeta stora datamängder och har god kännedom om den svenska bankmarknaden? Sök det här jobbet som analytiker på avdelningen Bankanalys och policy på Finansinspektionen (FI)!
Om jobbet
Som analytiker på enheten Bankanalys hjälper du hela Bankområdet med frågor som rör inrapporterade data. Du tar bland annat fram och sammanställer data, diagram och tabeller till olika rapporter och processer. I rollen ansvarar du också för att ta fram och skriva en av de externa rapporterna som avdelningen publicerar löpande kallad Bankbarometern.
Du bidrar dessutom i Bankområdets arbete med att effektivisera vår datahantering. Du har även möjlighet att bistå medarbetare i vissa tillsynsärenden, till exempel när det gäller att bedöma risker i mindre kreditinstitut.
Tjänsten innebär ett nära samarbete internt, både inom din grupp och med andra avdelningar på FI. Du får också möjlighet att skapa externa kontaktytor med andra myndigheter och bolag under FI:s tillsyn.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
• har erfarenhet av att hämta och sammanställa stora mängder data från olika datakällor och genomföra enklare analys, antingen via studier eller tidigare arbetslivserfarenhet
• har kandidatexamen i ekonometri, statistik, nationalekonomi, finansiell ekonomi eller annat tekniskt ämnesområde
• har programmeringsfärdigheter i Python
• har kännedom om den svenska bankmarknaden och dess aktörer
• uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har tidigare erfarenhet av Power BI
• har programmeringsfärdigheter i SQL
• tidigare har arbetat med SAS-program
• har en Magister- eller masterexamen i ekonometri, statistik, nationalekonomi eller finansiell ekonomi
• har erfarenhet från en annan myndighet eller från finansbranschen
• har kunskap om de regelverk som styr bankers verksamhet.
Om dig
I det här jobbet behöver du
• bidra till ett gott samarbete
• driva ditt arbete framåt och ta beslut inom ditt ansvarsområde
• vara effektiv även när uppgifterna är rutinartade
• ta egna initiativ.
FI bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Sök jobbet
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform: Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Kontaktperson: Amelie Stierna Sillén, Enhetschef, 08-408 985 83
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Ersättning
