Vice VD till RentalHome.se och Billebro.se

Logistik & Distribution i Norden AB / Ekonomichefsjobb / Tyresö
2026-06-15


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www.rentalhome.se erbjuder bostäder till företag och har utvecklats senaste åren.

www.billebro.se har funnits i olika former under 50 år

Vi söker dig som vill fortsätta utveckla verksamheten, gå in som delägare och ny VD

Du får mycket gärna ha de pusselbitar vi letar efter som tex:

Erfarenheter av e-handel som tex amazon, eBay, mfl

Kontakter inom vindkraftföretag eller andra företag som behöver bostäder eller förmedlar bostäder

Försäljning och uthyrning av fastigheter, även industri lager kontor, vi har tex ett nytt projekt som ägare förvaltare av företagshuset mejeriet i Ånge 3500kvm

Försäljning av tusentals kvm med äldre elektronik, ljud, ljus och mycket annat, mest begagnat

Ledarskap, personligt engagemang, organisationsförmåga och stort kontaktnät efterfrågas

Vi kan gärna börja med något mindre eller större samarbete och se att det bär frukt

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: invoice@billebro.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Logistik & distribution i Norden AB (org.nr 556423-2592), http://www.billebro.se
Höglidsvägen 28 A (visa karta)
135 50  TYRESÖ

Jobbnummer
9964257

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