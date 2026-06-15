Operativ Inköpare | Hybrid | Linköping
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping
2026-06-15
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✈️ Operativ Inköpare – Linköping
Är du en driven och lösningsorienterad inköpare som trivs i en verksamhet med högt tempo, stort ansvar och nära koppling till produktion? Nu söker vi en Operativ Inköpare till ett spännande uppdrag i Linköping där du får en central roll i att säkerställa effektiva leveranser och optimera försörjningskedjan.
🚀 Om uppdraget
Som Operativ Inköpare blir du en viktig del av Supply Support och arbetar med att säkerställa att verksamhetens behov möts i rätt tid, med rätt kvalitet och kostnadseffektivitet. Du kommer att arbeta i en produktionsnära miljö med många kontaktytor och bidra till att upprätthålla ett stabilt materialflöde.
Rollen passar dig som trivs med att ta ansvar, arbeta självständigt och samtidigt samarbeta med flera funktioner inom organisationen.
📋 Arbetsuppgifter
Ansvara för inköp av reservdelar, reparationer och tjänster
Lägga och följa upp inköps- och försäljningsorder
Säkerställa leveranser till verksamheten
Inhämta och utvärdera kostnadsberäkningar
Bidra till optimering av material- och informationsflöden
Granska leverantörers kostnadsanalyser
Arbeta nära interna och externa intressenter för att säkerställa effektiva leveransprocesser
✅ Vi söker dig som har
Minst 3 års erfarenhet av operativt inköp
Eftergymnasial utbildning inom relevant område
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Goda kunskaper i MS Office, särskilt Excel
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och lösningsorienterat
Erfarenhet av att arbeta i en miljö med högt tempo och flera parallella arbetsuppgifter
⭐ Meriterande
Erfarenhet av inköp inom flygunderhåll, försvarsindustri, läkemedelsindustri eller annan reglerad verksamhet
Erfarenhet av eller intresse för exportkontroll
Erfarenhet av affärssystemet IFS
👤 Personliga egenskaper
Vi tror att du är en person som:
Tar eget ansvar och driver ditt arbete framåt
Har god samarbetsförmåga och trivs med många kontaktytor
Är analytisk och strukturerad
Har ett starkt leveransfokus
Trivs i en dynamisk och verksamhetskritisk miljö
📍 Uppdragsinformation
Placeringsort: Linköping
Arbetsmodell: Hybrid, cirka 3 dagar per vecka på plats
Omfattning: Heltid (100 %)
Uppdragsstart: Omgående
Uppdragslängd: 12 månader
Möjlighet till förlängning: Eventuell
Säkerhetsprövning kan komma att genomföras under uppdragets gång
Välkommen med din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7909959-2053585". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
582 19 (visa karta
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582 19 LINKÖPING Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9964250