Legitimerad psykolog till Rinkeby vårdcentral
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2026-06-15
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Vill du arbeta i en utvecklingsinriktad verksamhet där din kompetens gör verklig skillnad?
Vi söker nu en legitimerad psykolog till oss och du kommer bli en del av ett engagerat psykosocialt team där samarbete och förbättringsarbete står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-15Om företaget
Vi är en väletablerad mottagning med nöjda patienter och en stabil personalgrupp. Vi verkar i ett mångkulturellt samhälle och har ca 8 700 listade patienter. Vi är en flexibel, engagerad och lyhörd arbetsgivare. Utveckling och kvalité är vårt motto.
Vi har en härlig och stabil arbetsgrupp, som gillar nytänkande, förändringar och att tillsammans bedriva en högkvalitativ och utvecklande vård.
Du arbetar i ett mångkulturellt område, centralt i Rinkeby – endast ca 20 minuter från T-centralen med tunnelbana. Du kan läsa mer om oss på Rinkeby vårdcentral - Vår vård
Det här erbjuder vi:
Trygga och bra arbetsvillkor
Stimulerande arbetsmiljö i fina lokaler
Flextid
Friskvårdsbidrag
Löneväxling
Kontinuerlig kompetensutveckling
Ett engagerat psykosocialt team
Här kan du läsa mer om våra förmåner: Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde
Om rollen
Du blir en viktig del av vårt psykosociala team och arbetar nära psykoterapeut, läkare och sjuksköterskor.
Du kommer att:
Arbeta med patienter med psykisk ohälsa fr 18 år
Bidra till utveckling och förbättring av arbetssätt och kvalitetsarbeten
Arbeta både självständigt och i teamKvalifikationer
Legitimerad psykolog
Erfarenhet från primärvård är meriterande
Vana av journalsystemet Take Care är önskvärt
God datorvana
Vem är du?
Du är:
Självständig och trygg i dina beslut
Lyhörd, flexibel och lösningsorienterad
En lagspelare som gärna delar kunskap
Professionell i ditt bemötande mot patienter och kollegor
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställning
Tillsvidareanställning
Måndag–fredag)
Tillträde enligt överenskommelse
Provanställning kan komma att tillämpasSå ansöker du
Urval sker löpande – vänta inte med din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Rinkeby vårdcentral Kontakt
Verksamhetschef
Havise Koyuncu havise.koyuncu@regionstockholm.se 073-9661403 Jobbnummer
9964251