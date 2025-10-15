Analytics Engineer inom Airport Insights
Vill du vara med och forma framtidens flygplatser med hjälp av data? Vi söker en Analytics Engineer som vill vara med på vår resa mot att bli en datadriven organisation. Hos oss får du arbeta med en unik bredd av data och skapa innovativa lösningar som gör skillnad - både idag och framåt.
Vi står inför en spännande transformation där vi bygger upp en ny data- och analysplattform i molnet med moderna verktyg som Databricks, dbt och Azure - samtidigt som vi vidareutvecklar våra befintliga BI-lösningar. Du får arbeta med en modern teknisk miljö som möjliggör affärsnytta och innovation. Vad innebär rollen? Som Analytics Engineer befinner du dig i gränslandet mellan data engineering och verksamheten. Du arbetar nära verksamheten för att förstå behov, omsätta dessa till datadrivna lösningar och möjliggöra insiktsfulla beslut. Du har ett tydligt fokus på att bygga strukturerade och tillförlitliga dataprodukter för analys, snarare än att bygga teknisk infrastruktur eller enbart producera rapporter.
Du blir en del av ett engagerat team på 15-20 personer och jobbar tätt tillsammans med kollegor inom bland annat Data Engineering, Advanced Analytics och verksamheten. Rollen rapporterar till enhetschefen för BI/Analytics.
Du kommer att:
Modellera och transformera data enligt etablerade riktlinjer och standarder med fokus på att skapa analysklara och affärsrelevanta dataprodukter. Du arbetar med verktyg som Databricks och dbt i vår molnmiljö, (emellanåt även med verktyg i vår on-prem miljö) för att bygga strukturerade och tillförlitliga dataprodukter för analys
Designa, utveckla och underhålla dataprodukter i form av semantiska modeller och användarvänliga rapporter i Power BI
Stötta verksamheten i att ta fram behovsanpassade lösningar samt öka deras self-service-förmåga genom att säkerställa affärsvärde, hög tillgänglighet och användarvänlighet i datalösningarna
Säkerställa datakvalitet genom att implementera tester och monitorering för att förbättra tillförlitligheten i data
Vem är du? Vi söker dig som är nyfiken, lösningsorienterad och motiveras av att skapa värde med hjälp av data. Du har god affärsförståelse och drivs av att skapa värde med hjälp av data. Du är van att arbeta nära verksamheten, förstå deras behov och omsätta dessa till lösningar som gör skillnad. Med din pedagogiska förmåga och samarbetsvilja bidrar till att stärka organisationens datamognad och förmåga att arbeta datadrivet. Vidare värdesätter du goda relationer och bidrar till en positiv och samarbetsinriktad kultur.
Du har ett framtidsinriktat mindset och håller dig uppdaterad kring nya tekniker, metoder och trender inom data, analys och AI. Med din nyfikenhet och förståelse för möjligheterna med ny teknik inspirerar du andra och bidrar till att förflytta organisationen mot mer datadrivna arbetssätt.
Vi söker dig som har:
Kandidatexamen inom datavetenskap, informationsteknik, statistik eller motsvarande
Minst tre års erfarenhet som Analytics Engineer, BI-utvecklare eller Data Engineer
Gedigen kunskap i SQL
Erfarenhet av Microsofts BI-verktyg i molnmiljöer, gärna med viss kännedom om on-prem-lösningar som SQL Server, SSIS och SSAS
Erfarenhet av att utveckla rapporter och dashboards i Power BI
Vana att arbeta nära verksamheten med kravinsamling och behovsanpassade lösningar
Förståelse för self-service BI och hur man möjliggör bredare användning av data
God kommunikationsförmåga i tal och skrift på både svenska och engelska. Flytande svenska är ett krav då all kommunikation sker på svenska
Meriterande om du har erfarenhet av:
Databricks och dbt
Molnplattformar som Azure, AWS eller Google Cloud
Data governance och säkerhet, inklusive validering och övervakning av datakvalitet
Git-baserade arbetsflöden och CI/CD-pipelines för att bygga, testa och driftsätta modeller och rapporter
Vad erbjuder vi dig? Var med på en spännande förändringsresa där du får forma framtidens flygplatser! Hos oss får du möjlighet att påverka och forma hur data används i en samhällsviktig verksamhet, arbeta i ett engagerat team med hög kompetens och stark samarbetskultur. En arbetsplats där innovation, hållbarhet och utveckling står i centrum.
Swedavia lägger stor vikt vid att vara ett ansvarsfullt företag och en attraktiv arbetsgivare som värnar om sina medarbetare. Vi har ett antal förmåner som gäller allt från friskvård, kollektivtrafik, pension och försäkringar och olika rabatter. Här kan du läsa om några av våra förmåner vi erbjuder -Förmåner | Om Swedavia
Tjänsten är placerad vid Stockholm Arlanda Airport med möjlighet att arbeta på distans upp till 50% utifrån teamets och verksamhetens behov.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Malin Kristianson, malin.kristianson@swedavia.se
Sista ansökningsdag är söndagen den 9 november, urval kommer att ske löpande.
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Ersättning
