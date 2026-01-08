Åmotfors hemtjänst söker undersköterska
2026-01-08
Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare.
Vill du arbeta i en verksamhet där gemenskap och trivsel står i fokus? Åmotfors hemtjänst söker nu en engagerad undersköterska som vill vara med och skapa trygghet och livskvalitet för våra brukare.
Hos oss blir du en del av ett team med stark sammanhållning, där vi stöttar varandra i vardagen och arbetar tillsammans för att ge bästa möjliga omsorg.Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill göra skillnad i människors vardag och i rollen arbetar du med att ge stöd och hjälp i hemmet till våra brukare. Arbetsuppgifterna innefattar:
* Personlig omvårdnad och medicinska insatser
* Matlagning, städning och inköp
* Social samvaro och att skapa trygghet
* Dokumentation i verksamhetssystem
Vi söker en engagerad och ansvarstagande person som trivs med att arbeta nära människor och bidra till en meningsfull vardag.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har ett genuint intresse för människor och vill bidra till trygghet och livskvalitet
* Är flexibel, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team
* Har undersköterskeutbildning (krav)
* Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
* Har B-körkort, då arbetet innebär bilkörning mellan brukare
ÖVRIGT
Vård och Stöd är ett verksamhetsområde med fokus på att ge trygg och säker vård till våra medborgare. Vi arbetar med äldrevård, korttidsvård, funktionsvariationer, socialpsykiatri och rehabilitering.
Vår huvudsakliga uppgift är att erbjuda vård för våra medborgare i olika skeden av livet. Behoven kan se olika ut beroende på vilken typ av stöd en medborgare behöver, men vårt förhållningssätt är att alla ska ha samma förutsättningar för en trygg och säker vård. Det är viktigt för oss att den som får vård skall känna sig trygg, samt ha möjlighet att påverka och ha inflytande i sin dagliga livsföring.
Vill du bli vår nya kollega och vara med och skapa trygg, säker och jämlik vård för alla? Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298502". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eda kommun
(org.nr 212000-1769) Arbetsplats
Eda kommun , Vård & Stöd Kontakt
Områdeschef
Sahra Haglund 070-222 71 69 Jobbnummer
9672986