AML-utredare till Malmö!
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Malmö
2025-11-11
Nu finns den meriterande möjligheten för dig att få arbeta som AML-utredare och bidra till en samhällsviktig insats. Skicka in din ansökan redan idag, då urval sker löpande.
OM TJÄNSTEN
I rollen som AML-utredare kommer du att spela en central roll i det operativa arbetet mot företagets kunder och att skydda vårt samhälle för ekonomisk brottslighet.. Du kommer att arbeta med att identifiera, utreda och rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism inom ramen för KYC-projekt. Detta är en dynamisk roll där du bidrar till att säkerställa regelefterlevnad och finansiell integritet. För att lyckas och trivas i denna roll behöver du därför vara noggrann, följa regler och riktlinjer i ditt arbete samtidigt som du är driven, öppen för förändringar och har ett drivet arbetssätt.
Du erbjuds
• Möjligheten att få arbeta hos ett väletablerat bolag med högt i tak och höga ambitionsnivåer
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
• Utföra kundkännedomsprocesser (KYC) genom att analysera kundinformation
• Samla in och dokumentera risker
• Skapa rapporter och rekommendationer baserade på utredningsresultat
• Samarbeta med interna och externa intressenter
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av administration och känner dig trygg att arbeta i olika system
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, då båda språken förekommer i arbetet
Det är meriterande om du har
• Tidigare arbetat inom bank
• Arbetat i en liknande roll inom KYC/AML
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Analytisk
• Ansvarstagande
• Ordningsam
• Förändringsbenägen
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
I denna rekryteringsprocess kommer det även ingå bakgrundskontroller i form av utdrag från belasntingsregistret och UC.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
