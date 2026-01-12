AML & Merchant Risk Analyst (Transaction Monitoring)
2026-01-12
Som AML & Merchant Risk Analyst arbetar du operativt med transaktionsövervakning och utredningar kopplade till finansiell brottslighet. Du säkerställer att identifierad aktivitet bedöms i enlighet med interna policys och gällande regelverk.
Rollen är hands-on och passar dig som vill bygga en stark grund inom AML och finansiell brottsbekämpning. Du arbetar strukturerat, dokumenterar dina slutsatser tydligt och tar fullt ägarskap för dina ärenden, samtidigt som du samarbetar nära seniora analytiker och fortsätter att utveckla din kompetens.Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Genomföra AML-utredningar och transaktionsövervakning
Analysera transaktions- och beteendedata för att identifiera potentiella risker kopplade till finansiell brottslighet
Bedöma kund- och transaktionsmönster samt eskalera avvikelser vid behov
Upprätta tydliga, korrekta och väl dokumenterade utredningsrapporter
Säkerställa efterlevnad av regulatoriska krav och interna riktlinjer
Samarbeta med seniora analytiker och relevanta intressenter för effektiv ärendehantering
Bidra till hög kvalitet, regelefterlevnad och en stark compliance-kulturProfil
1-3 års erfarenhet inom AML, transaction monitoring eller liknande roll
Grundläggande till medelgod förståelse för regelverk inom finansiell brottslighet
Van att arbeta med stora datamängder och transaktionsdata
Noggrann, strukturerad och metodisk i ditt arbetssätt
Tar ansvar för dina ärenden och har vilja att utvecklas professionellt
Flytande engelska i tal och skrift
Erfarenhet från snabbrörliga finansiella miljöer är meriterande
Relevanta certifieringar (t.ex. ACAMS, ICA) är ett plus
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tavana IT AB
