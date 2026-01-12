AML & Merchant Risk Analyst (Transaction Monitoring)

Tavana IT AB / Datajobb / Stockholm
2026-01-12


Som AML & Merchant Risk Analyst arbetar du operativt med transaktionsövervakning och utredningar kopplade till finansiell brottslighet. Du säkerställer att identifierad aktivitet bedöms i enlighet med interna policys och gällande regelverk.
Rollen är hands-on och passar dig som vill bygga en stark grund inom AML och finansiell brottsbekämpning. Du arbetar strukturerat, dokumenterar dina slutsatser tydligt och tar fullt ägarskap för dina ärenden, samtidigt som du samarbetar nära seniora analytiker och fortsätter att utveckla din kompetens.

Dina arbetsuppgifter
Genomföra AML-utredningar och transaktionsövervakning

Analysera transaktions- och beteendedata för att identifiera potentiella risker kopplade till finansiell brottslighet

Bedöma kund- och transaktionsmönster samt eskalera avvikelser vid behov

Upprätta tydliga, korrekta och väl dokumenterade utredningsrapporter

Säkerställa efterlevnad av regulatoriska krav och interna riktlinjer

Samarbeta med seniora analytiker och relevanta intressenter för effektiv ärendehantering

Bidra till hög kvalitet, regelefterlevnad och en stark compliance-kultur

Profil
1-3 års erfarenhet inom AML, transaction monitoring eller liknande roll

Grundläggande till medelgod förståelse för regelverk inom finansiell brottslighet

Van att arbeta med stora datamängder och transaktionsdata

Noggrann, strukturerad och metodisk i ditt arbetssätt

Tar ansvar för dina ärenden och har vilja att utvecklas professionellt

Flytande engelska i tal och skrift

Erfarenhet från snabbrörliga finansiella miljöer är meriterande

Relevanta certifieringar (t.ex. ACAMS, ICA) är ett plus

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tavana IT AB (org.nr 556924-2976), https://careers.tavana.se
Biblioteksgatan 29 (visa karta)
114 35  STOCKHOLM

Arbetsplats
Tavana IT

