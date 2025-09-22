Ambassadör för Karlenberg
2025-09-22
Har du en kompis, släkting eller någon bekant som är företagare och behöver synas på Google? Isåfall så kan detta vara nåt för dig.
Här får du möjligheten att tjäna pengar genom att använda ditt nätverk och sociala medier.
Vi på Karlenberg söker engagerade ambassadörer som vill hjälpa företag att växa genom vår tjänst inom Google Ads marknadsföring(SEM).
Vad innebär rollen?
Du introducerar oss för företagare från ditt nätverk som behöver hjälp med Google Ads
Du delar färdigt innehåll från oss på LinkedIn eller andra sociala medier - snabbt, enkelt och professionellt. Men detta är inte ett krav, det räcker om du känner någon som behöver Google Ads.
Vi tar hand om säljmötet, presentationen och leveransen - du öppnar dörren.
Vad får du som ambassadör?
Generös provision för varje kund
Färdigt och snyggt marknadsföringsmaterial att dela
En enkel och flexibel roll - inga fasta tider
Vem söker vi?
Du har kontakter med företagare eller brett nätverk, gärna på LinkedIn
Du är självgående och drivs av resultat.
Är du redo att bli en del av vår resa och tjäna pengar med hjälp av ditt nätverk?
Ansök genom att mejla oss på jobb@karlenberg.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: jobb@karlenberg.se
https://karlenberg.se
