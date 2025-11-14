Amanuenser till Universitetsbiblioteket
2025-11-14
Universitetsbiblioteket är en integrerad del av Uppsala universitet.
Vi tillhandahåller informationsresurser för forskning, undervisning och lärande vid universitetet. Vi utvecklar och tillgängliggör våra samlingar på nya sätt, bland annat genom digital publicering och digitalisering. Vi vill vara ett internationellt föredöme i att erbjuda studie- och forskarmiljöer, såväl fysiska som digitala. Universitetsbiblioteket har ca 170 anställda med bred kompetens inom flera yrkeskategorier. https://www.uu.se/bibliotek/om-biblioteket.
Avdelningen för informationstjänst söker nu studenter som vill jobba i huvudsak på Carolina Rediviva.Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Som amanuens på Uppsala universitetsbibliotek hjälper du studenter att hitta relevanta källor inom sina studier för att avlasta forskande och undervisande personal.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är tjänstgöring i informationsdisken och butiken på Carolina Rediviva. Där är du bibliotekets och universitets ansikte utåt och hjälper användarna med bland annat lån och informationssökning.
Det ingår även administrativt arbete såsom exempelvis bokuppsättning, märkning av böcker, viss kursboksadministration och andra biblioteksrelaterade uppgifter. Arbetet är rörligt och tunga lyft förekommer.
Du arbetar vid behov främst på kvällar och helger. Det uppstår ibland vakanta arbetspass med kort varsel, därför är det en fördel om du bor i Uppsala med omnejd.
Kvalifikationskrav
- Vara aktiv student vid ett svenskt universitet eller högskola på ett kandidat- eller masterprogram på minst 50%
- Ha studerat flera terminer på universitet eller högskola
- Ha erfarenhet från arbete som innefattar service och där du haft kontakt med användare eller kunder
- Ha goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är serviceinriktad, gillar att möta människor och sätter användaren i fokus. Du är ansvarstagande, noggrann och strukturerad. Du har god samarbetsförmåga samtidigt som du har förmåga att självständigt ta initiativ. Du känner dig trygg i att möta utmaningar som kan uppstå i vardagen och har ett personligt lugn som hjälper dig att navigera genom varierande arbetsuppgifter.
Önskvärt/meriterande i övrigt
- Studerar biblioteks- och informationsvetenskap
- Ha erfarenhet av arbete/praktik i informationsdisken på Carolina Rediviva
- Ha tidigare erfarenhet av biblioteksarbete
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Du anställs vid varje enskilt uppdrag och får ekonomisk ersättning per timme. Omfattningen är ca 10-30%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och svar på frågorna hur du uppfyller kraven i annonsen samt intyg på aktiva studier.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Avdelningschef Cecilia Bäckstrand, cecilia.backstrand@ub.uu.se
, 018-471 77 49.
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 1 december 2025, UFV-PA 2025/3514.
