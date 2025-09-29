Amanuenser för kurs inom datateknik
Vi söker amanuenser för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för naturvetenskap och teknik under höstterminen 2025.
Bakgrund
Vi söker amanuenser som kan handleda laborationer inom kursen Digital elektronik (Högskoleingenjör Datateknik, år 2) som ges i läsperiod 2 under höstterminen.Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Som amanuens ska du handleda schemalagda laborationer, vilket innefattar att ge studenterna hjälp att hantera relevanta verktyg och metoder, ge dem vägledning vid lösandet av laborationsuppgifterna samt rätta inlämnade laborationer och rapportera till kursansvarig.
Se schema för kursen: Schema Digital elektronikKvalifikationer
För att vara behörig till anställning som amanuens krävs att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Dessutom ser vi gärna att du har bedrivit studier i datateknik, och att du är godkänd på någon av ovanstående kurser eller motsvarande kurs inom ett annat program.
Vi söker dig som under dina studier har visat intresse för utbildnings- och studentfrågor. Vi lägger tonvikt på dina personliga egenskaper såsom att du kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och kan prioritera bland arbetsuppgifter.
Information
Anställningen omfattar 10-35% beroende på antalet grupper. Lön utgår i enlighet med lokalt kollektivavtal.
Amanuenser får anställas för ett år i taget, den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får omfatta högst tre år.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Martin Magnusson, 019-303870, e-post: martin.magnusson@oru.se
eller Anna Wärn, 019-301478, e-post: anna.warn@oru.se
.
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.Så ansöker du
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
• Personligt brev med en kort motivering till varför du söker anställningen samt i vilken omfattning du kan tänka dig att arbeta. Kolla gärna årets schema på kronox.oru.se för att se omfattningen per grupp.
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Intyg som stärker din behörighet (exempelvis utdrag från Ladok)
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Sista ansökningsdag är 2025-10-13. Välkommen med din ansökan!
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Ersättning
