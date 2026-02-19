Amanuens
2026-02-19
Institutionen för folkhälsovetenskap bildades den 1 januari 2018 vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och har idag omkring 70 anställda.
Vi erbjuder en dynamisk, tvärvetenskaplig och internationellt framstående forskningsmiljö. Vid institutionen finns två centrumbildningar: Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) samt Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD).
Vid institutionen bedrivs utbildning i folkhälsovetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Som en förhållandevis nybildad institution har vi nyligen genomgått en omfattande utvecklingsfas av våra utbildningar. Hösten 2020 började vårt nya internationella mastersprogram i folkhälsovetenskap medan vårt nya kandidatprogram i folkhälsovetenskap startade hösten 2022.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/enheter/institutionen-for-folkhalsovetenskapPubliceringsdatum2026-02-19
Som amanuens är du en del av den administrativa personalen vid institutionen, med en viktig roll i att stödja både lärare och studenter.
I rollen arbetar du huvudsakligen tillsammans med lärare på institutionens olika kurser. Arbetsuppgifterna består främst i att bistå kursansvariga med studieadministration och tentamensrättning. En annan central del av rollen är att fungera som en länk mellan studenter och lärare genom att ge service och information, främst via e-post och lärplattformen Itslearning/Athena.
Exempel på arbetsuppgifter är att:
- svara på frågor om examinationer
- bistå med att lösa eventuella tekniska problem i samband med examinationer
- uppdatera kurssidor i lärplattformen Itslearning/Athena
- delta i drop-in-träffar med studenter via Zoom.
Andra uppgifter kan tillkomma, till exempel att delta i studentrekrytering eller andra administrativa insatser.Kvalifikationer
Den sökande ska vara antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå.
De bedömningsgrunder som tillämpas vid urvalet är den sökandes professionella lämplighet och personliga egenskaper i relation till arbetsuppgifterna. Särskild vikt läggs vid förmågan att arbeta noggrant, ansvarsfullt och strukturerat, samt att kunna arbeta självständigt. Särskild vikt läggs även vid god samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta effektivt även under tidspress.
Eftersom en stor del av arbetet innebär kommunikation med studenter, kursansvariga lärare och administrativ personal, krävs mycket goda kunskaper i svenska samt god förmåga att uttrycka sig väl i skrift, särskilt i digitala sammanhang. Erfarenhet av itslearning/Athena är också ett krav.
Särskilt meriterande är om den sökande är antagen till avancerad nivå inom folkhälsovetenskap och har kunskaper om folkhälsovetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning.
Meriterande är erfarenhet av Canvas.
Om anställningen
Anställningen omfattar 50 % av heltid och är tidsbegränsad till fyra månader med möjlighet till förlängning. Tillträde 1 maj eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Institutionen för folkhälsovetenskap ligger i nybyggda lokaler vid Albanovägen 12 i Albano, med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor på grundnivå och avancerad nivå, Jonas Landberg, mailto:jonas.landberg@su.se
eller studierektor på forskarnivå Sara Brolin Låftman, mailto:sara.brolin.laftman@su.se
.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Åsa Jernewall, tfn 08-674 73 53, mailto:asa.jernewall@su.se
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
