Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för kliniska vetenskaper är jämte fem andra institutioner en del av Sahlgrenska akademin. Här bedrivs forskning och utbildning som sätter människans hälsa och livskvalitet i fokus. Institutionen för kliniska vetenskaper är organiserad i fyra sektioner och 16 olika ämnesområden. Genom ett berikande samarbete med sjukvården och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har vi utvecklat samprojekt och mötesplatser som gynnar både vården och forskningen.
Vi har i vår forskargrupp SSORG under de senaste 15 åren samlat in data om funktion och livskvalitet efter behandling för tjock och ändtarmscancer samt prostatacancer. Vi har även bedrivit flera kliniskat studier, några randomiserade, några prospektiva kohortstudier. Vi har många databaser inom REDCap som behöver underhållas och omhändertas och vi har även frågeformulärsdata som behöver matas in i databaser.
Vi söker dig som vill arbeta med forskningsadministration inom SSORG vid sidan av dina studier.
Arbetsuppgifter
Som amanuens kommer du arbeta med att strukturera och formatera databaser och jobba med att mata in data i databaser. En del administrativt arbete av allmän karaktär kan även tillkomma. Det kommer att innebära kontinuerlig avstämning med ansvariga forskare i gruppen.
Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. För denna anställning är det ett krav med pågående civilingenjörsutbildning. För anställningen krävs goda kunskaper i RedCap databasen, Excel, dataprogrammering, samt erfarenhet av att hantera stora dataset. För arbetet krävs att du är noggrann, analytisk och initiativrik samt att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska. Stor vi kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning i 12 månader med omfattningen 20% av heltid, med placering tills vidare vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Avdelningen för kirurgi. Tillträde: 2026-05-01
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta professor Eva Angenete på telefon 0760514441 eller e-post eva.angenete@gu.se
.
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-02-20
