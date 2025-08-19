Åmål: Produktionsplanerare
Jobbakuten Väst AB / Logistikjobb / Bengtsfors Visa alla logistikjobb i Bengtsfors
2025-08-19
, Dals-Ed
, Åmål
, Mellerud
, Årjäng
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbakuten Väst AB i Bengtsfors
, Dals-Ed
, Åmål
, Mellerud
, Årjäng
eller i hela Sverige
Är du en strukturerad och kommunikativ person med erfarenhet av produktionsplanering och ett gott öga för detaljer? Vill du arbeta i en innovativ organisation där du kan göra skillnad? Då är du den vi söker!
Om tjänsten Som produktionsplanerare ansvarar du för att skapa effektiva kapacitets-, order- och leveransplaner. Du arbetar med prognoshantering, distributionsplanering samt lageranalys och inkurans/kassation. I rollen ingår även att delta vid inventeringar i fabriken och att driva olika projekt för att förbättra våra processer. En viktig del av arbetet är att förmedla budskap och information tydligt i organisationen, så att alla är på samma sida.Vi använder ERP-systemet Monitor för att stötta våra processer, och du kommer att ha en central roll i att utveckla och optimera användningen av detta system.
Din profil Högskoleutbildning inom inköp, logistik eller motsvarande.
Erfarenhet av produktionsplanering, gärna inom tillverkande industri.
God kunskap i engelska, både i tal och skrift.
Stark datorvana, inklusive erfarenhet av ERP-system, gärna Monitor.
Förmåga att förmedla budskap tydligt och effektivt i organisationen.
Personliga egenskaper Utmärkt kommunikativ förmåga och prestigelös.
Ansvarsfull, noggrann och strukturerad.
En lagspelare med hög serviceförmåga.
Självständig med initiativförmåga.
Flexibel och förmåga att hantera flera projekt samtidigt.
Problemlösare med affärsmässighet och social kompetens.
Vad vi erbjuder Heltidsanställning.
En innovativ arbetsplats med engagerade kollegor.
Möjlighet att utveckla och förbättra vårt ERP-system Monitor.
En arbetsmiljö där dina idéer och initiativ värdesätts. Ersättning
Enl. avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbakuten Väst AB
(org.nr 556622-8846), http://www.jobbakuten.se Arbetsplats
Jobbakuten Åmål Jobbnummer
9465354